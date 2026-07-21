서울시의회, 새 상임위 체제 출범…임만균 의장 “천만 시민 위한 책임 있는 의정활동 펼칠 것”

11개 상임위원회 중심으로 시민 삶의 질 향상 정책 추진

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서울특별시의회(의장 임만균)는 21일 오후 제338회 임시회를 열고 11개 상임위원회 위원과 위원장을 선임하며 제12대 전반기 원구성을 마무리했다.

이날 선출된 상임위원장은 ▲운영위원장 이병도(더불어민주당·은평2) ▲행정자치위원장 이민옥(더불어민주당·성동3) ▲기획경제위원장 이준형(더불어민주당·강동3) ▲환경수자원위원장 이민석(국민의힘·마포1) ▲문화체육관광위원장 황철규(국민의힘·성동4) ▲보건복지위원장 김경우(더불어민주당·동작2) ▲도시안전건설위원장 박칠성(더불어민주당·구로4) ▲주택공간위원장 박승진(더불어민주당·중랑3) ▲도시계획균형위원장 고광민(국민의힘·서초3) ▲교통위원장 한 신(더불어민주당·성북1) ▲교육위원장 김호진(더불어민주당·서대문2) 의원이다.

이번 상임위원장 선출로 제12대 서울특별시의회 전반기 원구성이 모두 완료됐으며, 각 위원장은 앞으로 2년간 해당 상임위원회를 이끌게 된다.

서울시의회는 원구성 완료를 기념하는 개원기념식을 이날 오후 4시 시의회 본관 1층 중앙홀에서 개최했다.

서울시의회는 새 원구성을 계기로 민생 현안과 서울시의 주요 정책 과제 해결에 본격적으로 나설 계획이다. 시의회는 시민의 삶의 질 향상과 지속 가능한 도시 발전을 위한 정책 마련과 의정활동에 역량을 집중한다는 방침이다.

임만균 의장은 "제12대 서울특별시의회 전반기 원구성이 오늘 완료되면서 본격적인 의정활동의 출발선에 서게 됐다"며 "1000만 서울시민의 안전과 행복, 그리고 지방자치 발전을 위해 118명 시의원 모두가 한마음으로 책임 있는 의정활동을 펼치겠다"고 밝혔다.