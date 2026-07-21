하나은행, 한국산업 서비스품질지수 고객접점 1위 선정

대면 접점과 비대면 콜센터 부문까지 동시에 1위 차지

[사진자료] 하나은행, 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 11년 연속 1위 은행 선정!!! (1) 0 이호성 하나은행장(가운데)이 21일 한국능률협회컨설팅(KMAC) 주관 '2026 한국산업의 서비스품질지수(KSQI: Korean Service Quality Index)' 고객접점 부문에서 1위 기업으로 선정된 것을 기념해 하나은행 임직원 및 CS우수직원들과 함께 기념 촬영을 하고 있다./하나은행

하나은행은 21일 한국능률협회컨설팅(KMAC) 주관 '2026 한국산업의 서비스품질지수(KSQI: Korean Service Quality Index)' 고객접점 부문에서 1위 기업으로 선정됐다고 밝혔다.이번 조사에서 하나은행은 오프라인 대면 접점과 비대면 콜센터 부문에서 동시에 1위를 차지했다. 하나은행은 직원들의 업무 지식과 고객 배려, 배웅 인사 항목에서 높은 점수를 받은 것으로 알려졌다.하나은행은 고객의 관점에서 소통 프로세스를 구축하기 위해 다양한 제도를 운영하고 있다. 상품 가입 전 단계부터 사후관리까지 모든 프로세스에 고객의 목소리를 직접 반영하는 대학생·소비자·시니어 패널 운영, 소비자 현장 의견을 반영해 제도로 연계시키는 '애자일랩(Agile Lab)' 운영, 접점별 만족도 조사를 바탕으로 한 정밀 손님경험관리, 직원의 문제해결 및 응대 능력을 강화하기 위한 '손님 First Academy' 교육 등이 대표적이다.이호성 하나은행장은 "11년이라는 긴 시간 동안 변함없이 하나은행을 최고의 은행으로 선택해 주시고 신뢰를 보내주신 손님들께 진심으로 감사드린다"며 "디지털화가 일상화되어 가는 금융 환경 속에서도 늘 손님의 마음을 깊이 읽고, 따뜻한 배려와 진심을 더한 차별화된 금융서비스를 제공하는 1등 은행이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.