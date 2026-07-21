AI·개발자, ‘유니티7’ 활용 게임 함께 만든다

서울 삼성동 코엑스에서 21일 열린 '유나이트 서울 2026'에서 매튜 브롬버그(Matthew Bromberg) 유니티 사장 겸 CEO가 기조 연설을 통해 더 빠르고 개방적인 AI 네이티브 플랫폼이자 차세대 엔진인 'Unity7(유니티 세븐)'에 대해 발표하고 있다. /제공=유니티