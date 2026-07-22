세계에서 가장 가볍고 얇다… 갤럭시 폴더블, 라인업 3종으로 시장 주도

기존 폼팩터는 기능 최상으로 끌어올려

갤럭시 Z폴드8 울트라로 가장 얇은 폴더블 등극

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clip20260722005803 0 22일 삼성전자가 공개한 새 폴더블 시리즈 갤럭시 Z폴드8 울트라(왼쪽)와 갤럭시 Z폴드의 모습. 펼친 화면 비율을 4:3으로 바꾼 갤럭시Z폴드 8은 대중적인 사진 콘텐츠가 화면에 가득 차 몰입감을 높인 것이 특징이다./런던=이지선 기자

clip20260722053952 0 올해 출시한 Z폴드 8 시리즈는 가장 얇은 두께로 완성됐다. 와이드한 커버화면을 적용한 Z폴드8(위쪽)는 4.5㎜, Z폴드 울트라(아래)는 4.1㎜./런던=이지선 기자

세계에서 가장 얇은 폴더블 스마트폰을 삼성전자가 선보였다. 최상위 모델인 '울트라'는 펼쳤을 때 4.1㎜ 두께를 구현하며 역대 폴더블 시리즈 중 가장 얇은 제품으로 탄생했다. 전작에 이어진 폼팩터이지만 얇아진 두께에도 신소재를 적용해 내구성을 강화하고, 대용량 배터리까지 탑재하며 하드웨어 혁신을 이어갔다. 여기에 갤럭시Z폴드는 와이드형 폴더블로 모습을 바꿔 새 시장을 공략한다. 경쟁사들이 대거 진출을 선언한 와이드형 폴더블 시장에서 삼성전자는 AI 기반 소프트웨어 경험을 대폭 강화한 시리즈로 주도권을 잡겠다는 계획이다.삼성전자는 22일(현지시간) 영국 런던 올드 빌링스게이트에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에서 갤럭시 Z 폴드8, 갤럭시 Z 폴드8 울트라, 갤럭시 Z 플립8 등 폴더블 신제품 3종을 공개했다. 콘텐츠 몰입에 초점을 맞춘 폴드8, 생산성을 강화한 폴드8 울트라, 개성과 AI 경험을 강조한 플립8으로 라인업을 확대하며 소비자 선택지를 넓혔다.갤럭시 Z 폴드8은 기존 폴더블폰의 좁고 긴 형태에서 벗어나 여권 크기에 가까운 10:16의 커버 화면 비율을 적용했다. 또 펼쳤을 때는 3:4 비율로, 대화면 콘텐츠 경험을 극대화했다. 영상과 사진 등 다양한 콘텐츠에 최적화된 비율로 불필요한 여백을 줄이고 화면 몰입감을 높였다는 설명이다.갤럭시 Z 폴드8은 역대 폴드 제품 중 가장 가벼운 201g 무게와 4800mAh 배터리를 탑재했다. 휴대성과 배터리 효율을 동시에 개선해 하루 종일 안정적인 콘텐츠 경험과 생산성도 지원한다.기존 Z폴드 폼팩터는 갤럭시 Z 폴드8 울트라가 이어받았다. 폴더블 라인업 최초의 '울트라' 모델이다. 8형 대화면을 기반으로 멀티태스킹 환경을 강화했으며, 펼쳤을 때 두께는 4.1㎜로 역대 폴드 시리즈 중 가장 얇을 뿐만 아니라, 전 세계에서 가장 얇은 폴더블폰이다. 215g의 가벼운 무게에도 5000mAh 대용량 배터리를 탑재해 업무와 콘텐츠 제작 등 고사양 작업을 안정적으로 지원한다.카메라 성능도 대폭 강화했다. 폴드8 울트라는 2억 화소 메인 카메라와 5000만 화소 초광각 카메라를 탑재했으며, 8K 영상 촬영과 시네마틱 색감을 구현하는 'Cine LUT' 등 전문가 수준의 촬영·편집 기능을 제공한다.갤럭시 Z 플립8은 디자인과 AI 경험에 초점을 맞췄다. 커버 디스플레이인 플렉스윈도우를 AI 중심 인터페이스로 진화시켜 기기를 펼치지 않고도 주요 기능과 앱을 사용할 수 있도록 했다. 또한 올해 초 공개한 나우 넛지와 나우 브리프 사용성도 개선하면서 개별적인 상황과 패턴을 분석해 필요한 정보와 기능을 제안하고, 또 새로운 제미나이 노트북을 통해 메모·이미지·문서 등을 한 공간에서 관리할 수 있는 기능도 선보였다.삼성전자는 이번 신제품에 7세대 폴더블 기술을 집약했다는 설명이다. 폴드8과 폴드8 울트라에는 티타늄 합금 필름과 강화 티타늄 플레이트를 결합한 '플렉스 티타늄' 기술을 처음 적용해 내구성을 높이고 화면 주름을 개선했다. 또한 최대 3000니트 밝기와 저반사 기술, 비전 부스터를 통해 야외에서도 선명한 화면을 제공한다.다만 부품 가격 상승 여파로 전작 대비 가격 부담은 커졌다. 이번 신작 가격은 12GB 메모리, 256GB 스토리지 모델 기준 갤럭시 Z 폴드8 울트라 257만7300원, 갤럭시 Z 폴드8 227만8100원, 갤럭시 Z 플립8 168만300원이다. 최고 사양 모델 가격은 갤럭시 Z 폴드8 울트라 345만1800원, 갤럭시 Z 폴드8 315만2600원으로 책정됐다.메모리를 비롯한 주요 부품 가격 상승으로 가격 인상은 불가피했던 것으로 알려졌다. 삼성전자는 원가 부담 속에서도 가격 인상 폭을 최소화하는 데 주력하고 있다. 추후 다양한 구매 혜택과 구독 프로그램 등을 통해 소비자 체감 부담을 낮추겠다는 계획이다.