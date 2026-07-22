세계에서 가장 가볍고 얇다… 갤럭시 폴더블, 라인업 3종으로 시장 주도

갤럭시 Z폴드8 울트라로 가장 얇은 폴더블 등극
삼성전자는 22일(현지시간) 영국 런던 올드 빌링스게이트에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에서 갤럭시 Z 폴드8, 갤럭시 Z 폴드8 울트라, 갤럭시 Z 플립8 등 폴더블 신제품 3종을 공개했다. 콘텐츠 몰입에 초점을 맞춘 폴드8, 생산성을 강화한 폴드8 울트라, 개성과 AI 경험을 강조한 플립8으로 라인업을 확대하며 소비자 선택지를 넓혔다.
갤럭시 Z 폴드8은 역대 폴드 제품 중 가장 가벼운 201g 무게와 4800mAh 배터리를 탑재했다. 휴대성과 배터리 효율을 동시에 개선해 하루 종일 안정적인 콘텐츠 경험과 생산성도 지원한다.
기존 Z폴드 폼팩터는 갤럭시 Z 폴드8 울트라가 이어받았다. 폴더블 라인업 최초의 '울트라' 모델이다. 8형 대화면을 기반으로 멀티태스킹 환경을 강화했으며, 펼쳤을 때 두께는 4.1㎜로 역대 폴드 시리즈 중 가장 얇을 뿐만 아니라, 전 세계에서 가장 얇은 폴더블폰이다. 215g의 가벼운 무게에도 5000mAh 대용량 배터리를 탑재해 업무와 콘텐츠 제작 등 고사양 작업을 안정적으로 지원한다.
카메라 성능도 대폭 강화했다. 폴드8 울트라는 2억 화소 메인 카메라와 5000만 화소 초광각 카메라를 탑재했으며, 8K 영상 촬영과 시네마틱 색감을 구현하는 'Cine LUT' 등 전문가 수준의 촬영·편집 기능을 제공한다.
삼성전자는 이번 신제품에 7세대 폴더블 기술을 집약했다는 설명이다. 폴드8과 폴드8 울트라에는 티타늄 합금 필름과 강화 티타늄 플레이트를 결합한 '플렉스 티타늄' 기술을 처음 적용해 내구성을 높이고 화면 주름을 개선했다. 또한 최대 3000니트 밝기와 저반사 기술, 비전 부스터를 통해 야외에서도 선명한 화면을 제공한다.
다만 부품 가격 상승 여파로 전작 대비 가격 부담은 커졌다. 이번 신작 가격은 12GB 메모리, 256GB 스토리지 모델 기준 갤럭시 Z 폴드8 울트라 257만7300원, 갤럭시 Z 폴드8 227만8100원, 갤럭시 Z 플립8 168만300원이다. 최고 사양 모델 가격은 갤럭시 Z 폴드8 울트라 345만1800원, 갤럭시 Z 폴드8 315만2600원으로 책정됐다.
메모리를 비롯한 주요 부품 가격 상승으로 가격 인상은 불가피했던 것으로 알려졌다. 삼성전자는 원가 부담 속에서도 가격 인상 폭을 최소화하는 데 주력하고 있다. 추후 다양한 구매 혜택과 구독 프로그램 등을 통해 소비자 체감 부담을 낮추겠다는 계획이다.