일상에 녹아든 AI, 새로운 갤럭시 워치부터 아이웨어까지

갤럭시 워치 울트라2, 사용성 및 가벼운 무게에도 배터리 늘려

갤럭시 워치9도 일상생활 건강관리 필수템으로

구글협력 인텔리전트 아이웨어도 새 디자인 공개

clip20260722012501 0 삼성전자가 22일(현지시간) 갤럭시 워치 울트라2(사진), 갤럭시워치9을 새롭게 출시했다. 갤럭시워치 울트라2를 들어올리면 AI가 바로 구동된다. /런던=이지선 기자

clip20260722012520 0 삼성전자가 22일(현지시간) 공개한 인텔리전트 아이웨어. 사진은 워비 파커와의 협업 제품./런던=이지선 기자

삼성전자가 스마트폰을 넘어 웨어러블 기기 전반으로 AI 경험을 확장한다. 새롭게 선보인 갤럭시 워치 시리즈와 향후 출시 예정인 인텔리전트 아이웨어를 통해 사용자의 건강 상태와 주변 상황을 이해하고, 필요한 정보를 먼저 제공하는 개인화된 AI 생태계 구축에 나섰다.삼성전자는 22일(현지시간) 영국 런던 올드 빌링스게이트에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에서 갤럭시 워치 울트라2와 갤럭시 워치9을 공개했다. 이번 신제품은 건강 데이터 측정을 넘어 AI를 기반으로 사용자의 생활 패턴을 분석하고 맞춤형 건강 관리 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.갤럭시 워치 울트라2는 전작 대비 35% 늘어난 800mAh 배터리와 스냅드래곤 웨어 엘리트 플랫폼을 탑재해 성능과 효율을 높였다. 두께도 10.7㎜까지 줄였으며, 스마트워치 최초 최대 5000니트 밝기의 디스플레이와 티타늄 프레임, IP69K 방진·방수 등급을 적용해 아웃도어 활용성을 강화했다. 트레일 러닝과 다이빙 등 전문 스포츠 기능도 추가됐다. 트레일 러닝 기능은 고도와 지면 상태 등을 분석해 운동 효율을 높이고, 다이빙 환경에서는 수심과 수온 등 데이터를 실시간 기록한다.갤럭시 워치9은 일상 속 건강 관리에 초점을 맞춘 제품이다. 쿠션 디자인으로 착용감을 개선하고 24시간 건강 트래킹을 지원하며, 향상된 배터리와 성능을 기반으로 안정적인 헬스 모니터링 경험을 제공한다.삼성전자는 이번 워치 시리즈에서 AI 기반 헬스케어 기능도 강화했다. 생체 징후, 심장 건강 점수, 일일 유산소 부하, 신체 체력 지수 등 다양한 데이터를 분석해 사용자 상태에 맞는 건강 관리 가이드를 제공한다.스마트폰과 워치에 이어 새로운 AI 접점으로 인텔리전트 아이웨어도 공개했다. 삼성전자는 갤럭시 기기를 통해 축적한 하드웨어 기술력을 안경 형태의 새로운 폼팩터로 확장하며 AI 경험의 범위를 넓혔다.인텔리전트 아이웨어는 음성·제스처·시각 정보를 활용해 별도 조작 없이 AI 기능을 사용할 수 있도록 설계됐다. 사용자가 보고 있는 장면을 기반으로 정보를 제공하고, 메시지 확인·번역·길 안내·기록 관리 등 다양한 기능을 핸즈프리 방식으로 지원한다.삼성전자는 젠틀몬스터, 워비파커와 협업해 기술과 패션을 결합한 디자인도 선보였다. 얼굴형과 착용감을 고려한 설계를 적용해 일상에서 안경처럼 자연스럽게 사용할 수 있도록 했으며, 지난 5월 구글 I/O 2026에서 공개한 디자인에서 한층 발전한 형태라는 설명이다.이번 언팩을 통해 삼성전자는 폴더블 스마트폰을 중심으로 한 AI 경험을 갤럭시 워치와 인텔리전트 아이웨어까지 확장하며 '갤럭시 생태계' 강화 전략을 제시했다. 스마트폰이 사용자의 명령을 수행하는 기기를 넘어 사용자의 상태와 환경을 이해하고 먼저 제안하는 AI 플랫폼으로 진화하고 있다.