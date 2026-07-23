폴더블 시장 주도권 쥔 삼성, Z폴드 새 폼팩터에 전세계인 환호

현장서 와이드형 폴더블에 관심 집중

새로운 기술력 및 얇은 두께 등 고평가

글로벌 미디어 및 파트너사 1200명 집결

삼성전자 노태문 사장 0 삼성전자 대표사 겸 MX(Mobile eXperience) 사업부장(사장)이 22일(현지시간) 영국 런던 올드빌링스게이트(Old Billingsgate)에서 열린 '갤럭시 언팩 2026(Galaxy Unpacked 2026)' 행사에서 '갤럭시 Z 폴드8 울트라'와 '갤럭시 Z 폴드8·갤럭시 Z 플립8'을 공개하는 모습./삼성전자

clip20260722230903 0 노태문 대표이사 겸 MX(Mobile eXperience) 사업부장이 22일(현지시간) 런던 올드빌링스게이트에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에서 환영사를 하고 있다. /런던=이지선 기자

clip20260723001544 0 노르웨이 TV 및 라디오 진행자 매그누스(오른쪽)씨가 새로운 폼팩터의 갤럭시 Z폴드8 제품을 촬영하고 있다./런던=이지선 기자

clip20260723001655 0 일본인 유키 씨가 새 갤럭시 제품에 대해 평가한 모습. 갤럭시의 번역 앱을 사용했다. /런던=이지선 기자

삼성전자가 런던에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에서 폴더블 시장의 새로운 방향성을 제시했다. 7년간 축적한 폴더블 기술력을 바탕으로 새로운 폼팩터와 AI 경험을 공개하며 시장 선도 의지를 재확인했다. 특히 새로운 폼팩터의 갤럭시 Z폴드8이 공개되자 수많은 관객들이 환호로 기대감을 드러냈다. 아울러 노태문 삼성전자 대표이사 겸 MX(Mobile eXperience) 사업부장(사장)은 연내 8억대 이상의 기기에 갤럭시 AI를 제공하며 일상의 필수 인프라로서의 AI 공급에 앞장서겠다고 밝혔다. 이어 등장한 아이웨어, 갤럭시 워치 공개에도 관객들은 환호로 답했다.올해 언팩은 기술 발표를 넘어 하나의 공연을 보는 듯한 연출이 눈길을 끌었다. 한국인 최초로 미국 토니상 극본상을 수상한 극작가 겸 작사가 박천휴 작가가 크리에이티브 파트너로 참여해 행사 전반의 내러티브와 스토리텔링을 설계하면서다.특히 AI와 폴더블 기술을 일상의 경험과 연결하는 서사 중심의 무대 연출로 기존 언팩과 차별화를 시도했다. 무대에는 깜짝 손님으로 영화 '스파이더맨' 출연진 중 한명인 배우 제이콥 배딜런과 스파이더맨 대역도 등장했다.22일(현지시간) 영국 런던의 빅토리아 시대 건축물인 올드 빌링스게이트에서 열린 이번 행사에는 전 세계 미디어와 파트너사 등 관계자들 1200여명이 참석해 삼성전자의 차세대 폴더블 전략을 확인했다. 삼성전자는 이번 언팩을 통해 단순한 신제품 공개를 넘어 기술과 스토리텔링을 결합한 새로운 제품 발표 방식을 선보였다. 새로운 폼팩터와 AI 경험을 앞세운 갤럭시 Z 시리즈를 통해 폴더블 시장 주도권을 이어가는 동시에, 기술을 사용자의 일상 속 경험으로 연결하는 브랜드 방향성도 함께 제시했다.행사를 지켜본 조니 보야드(Jonny Boyad) 씨는 "현재 애플 제품을 쓰고 있지만 새로운 폼팩터가 눈길을 끈다"며 "화웨이 등 다른 브랜드의 폴더블도 비슷한 모습이지만, 내구성 등을 고려하면 삼성의 제품이 가장 기대가 된다"고 말하기도 했다.제품 체험 공간에서도 가장 큰 관심을 받은 것은 새로운 폼팩터를 적용한 갤럭시 Z 폴드8이었다. 기존 폴더블폰의 사용 방식을 바꾸는 새로운 화면 비율과 디자인이 공개되면서 참석자들의 시선이 집중됐다. 직접 화면을 접고 펼쳐보려는 관람객들의 발길이 이어졌다. 특히 여권 크기에 가까운 외형과 펼쳤을 때 보이는 3:4 비율의 대화면이 눈길을 끌었다. 화면을 가득 채우는 콘텐츠 경험과 얇아진 디자인이 기존 폴더블 제품과 차별화된 요소로 꼽혔다. 일본 소프트뱅크에서 근무하고 있다는 유키 싸는 "갤럭시가 일본에서도 점차 인기가 높아지고 있다"며 "새로운 폴드가 딱 좋은 크기로 귀엽다고 생각했다"고 말했다.노르웨이에서 TV, 라디오 방송을 진행하는 매그누스(Magnus) 씨 또한 새로운 폼팩터가 한 손에 들어오는 크기라는 점에서 매력을 느낀다고 말했다. 그는 "콘텐츠를 제작하거나 찍기 좋은 크기라고 생각한다"며 "전작에 비해 훨씬 얇고 작다는 느낌이 든다"고 말했다.현장 관계자들은 화면 주름 개선에도 관심을 보였다. 삼성전자는 7세대 폴더블 기술이 집약된 '플렉스 티타늄' 기술을 통해 디스플레이 내구성을 강화하고 주름을 줄였다고 설명했다. 참석자들은 제품을 직접 접고 펼치며 개선된 사용감을 확인하는 모습이었다. 인도에서 갤럭시 언팩을 찾은 스리시 찬드란( sirish chandran) 씨는 개인적으로는 기존 폼팩터인 Z폴드 울트라 8 모델에 익숙함을 느끼고 있다며 "더 발전된 기술이 적용된 것으로 보인다"고 평가했다.삼성전자는 이번 언팩에서 폴더블의 미래가 하드웨어를 넘어 AI 경험으로 확장되고 있다는 점도 강조했다. 갤럭시 AI와 제미나이 인텔리전스를 기반으로 사용자의 상황을 이해하고 필요한 기능을 제안하는 '에이전트형 AI' 경험을 선보였다.콘텐츠 제작 기능 체험 공간도 호응을 얻었다. 전후면 카메라를 동시에 활용하는 '듀얼 레코딩', 촬영한 영상 속 인물을 중심으로 자동 편집하는 '마이 팬캠' 등 AI 기반 편집 기능을 직접 확인하려는 관람객들이 이어졌다.노 사장은 "AI가 진화할수록 모바일 기기는 사용자를 가장 잘 이해하고 일상에 자연스럽게 스며들어 사용자와 가장 가까운 접점이 될 것"이라며 "새로운 갤럭시 Z 시리즈는 삼성전자의 가장 완성도 높은 폴더블 제품으로 모바일 경험을 한 단계 진화시키고 사용자 맞춤형 서비스를 제공해 차세대 인텔리전스 시대를 열어갈 것"이라고 말했다.삼성전자는 이번 갤럭시 언팩을 통해 폴더블 시장 선두주자로서 기술 리더십을 다시 한번 강조했다. 새로운 폼팩터와 AI 경험을 결합한 갤럭시 Z 시리즈를 앞세워 경쟁이 치열해지는 폴더블 시장에서 주도권을 이어간다는 전략이다.