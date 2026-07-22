[체험기] “생각보다 작네”…한 손에 들어온 갤럭시 Z 폴드8, 휴대성 진화

새 폼팩터 적용한 갤럭시Z폴드8

기존 좁고 긴 모델에서 커버화면 활용성 높아져

멀티태스킹 등으로 AI 활용 등에도 빠른 사용성 강조

clip20260722075926 0 22일(현지시간) 갤럭시Z폴드 8 언팩 행사에서 다양한 폼팩터의 제품이 전시돼 있다. /런던=이지선 기자

5. 갤럭시 Z 폴드8 0 화면비율을 바꾼 갤럭시 Z폴드8의 모습. 커버스크린은 10:16, 펼친 화면은 3:4 비율을 적용했다./삼성전자

clip20260722074654 0 삼성전자가 22일 새로운 폼팩터의 Z폴드를 공개했다. 사진은 '나우 넛지' 기능으로 메시지에서 자동으로 일정을 저장하고 있는 시연 모습./런던=이지선 기자

직접 본 새로운 폼팩터의 갤럭시 Z폴드8은 생각보다 한 손에 안정적으로 들어오는 크기라는 점이 가장 먼저 눈에 들어왔다. 상대적으로 손이 작은 성인 여성도 한 손으로 쥘 수 있으면서도 너무 길지는 않은 비율로 휴대성이 높아졌다는 인상을 줬다. 넓어진 만큼 한 손으로 바로 화면 모서리까지 닿기는 다소 어려움이 있지만 커버 디스플레이에서 대부분의 애플리케이션을 사용할 수 있어 화면을 펼치지 않고도 일상적인 작업을 처리하는 데에는 문제가 없었다. 여기서 메인 화면을 펼치면 확실히 몰입감을 주는 꽉찬 화면이 펼쳐진다. 단순히 영상 및 사진 콘텐츠 감상 뿐만 아니라, 일반적인 종이나 잡지에 맞는 가로세로 비율로 어쩐지 편안함을 느낄 수 있었따.삼성전자는 22일(현지 시간) 갤럭시 Z 폴더블 8 시리즈를 공개하고, 폴더블 스마트폰의 휴대성과 AI 활용성을 강화한 새로운 사용 경험을 선보였다. 이번 신제품은 얇아진 디자인과 개선된 힌지 구조, 대화면 활용성을 기반으로 기존 폴더블의 장점을 유지하면서도 일상적인 사용성을 높이는 데 초점을 맞췄다.중국 화웨이 등 경쟁사들도 얇은 두께를 앞세운 폴더블 제품을 선보이며 휴대성 경쟁에 나서고 있다. 다만 실제 손에 쥐었을 때 느껴지는 갤럭시 Z 폴드의 차별점은 단순한 두께 수치보다 제품 완성도에 있었다. 얇아졌음에도 불구하고 힌지와 프레임이 주는 안정감은 유지됐고, 접고 펼치는 과정에서도 기기가 쉽게 흔들리지 않는 단단한 사용감을 제공했다.특히 폴더블 스마트폰은 일반 바 형태의 스마트폰보다 구조적으로 더 많은 움직임과 내구성을 요구하는 만큼, 얇은 디자인과 견고함의 균형이 중요하다. 갤럭시 Z 폴드8은 손에 쥐었을 때 가벼움과 함께 일정한 탄탄함이 느껴져 장기간 사용에 대한 신뢰감을 높였다.화면을 펼쳤을 때의 대화면은 몰입감을 확실히 끌어올렸다. 3:4 비율의 디스플레이를 적용해 사진과 영상 콘텐츠를 화면 가득 감상할 수 있었고, 삼성전자에 따르면 실제 제작되는 사진과 영상 콘텐츠의 약 70%가 3:4 비율인 만큼 가장 익숙한 콘텐츠 비율을 그대로 살려 보여주는 점이 인상적이었다.특히 삼성전자의 '플렉스 티타늄' 기술 적용으로 메인 화면의 주름은 이전보다 눈에 띄게 줄었다. 실제 사용 환경에서는 화면을 정면으로 바라볼 때 주름이 거의 인식되지 않는 수준이었으며, 영상 시청이나 게임 플레이 등 콘텐츠 소비 과정에서도 폴더블 디스플레이 특유의 이질감을 크게 느끼기 어려웠다.이번 갤럭시 Z 폴더블 8 시리즈에서 가장 큰 변화 중 하나는 AI 활용성이다. 사용자의 상황과 맥락을 이해하고 다음 행동을 제안하는 '나우 넛지(Now Nudge)' 기능이 고도화되면서 스마트폰이 단순한 도구를 넘어 사용자의 행동을 보조하는 역할을 강화했다.넓은 화면을 활용하면 대화창과 AI 에이전트가 수행하는 작업 화면을 동시에 확인할 수 있어 멀티태스킹 효율도 높아졌다. 예를 들어 메신저에서 친구와 만남을 약속하면 AI가 일정 등록을 먼저 제안하고, 만날 장소를 검색하면 해당 위치 저장을 추천한다. 친구가 특정 레스토랑 예약을 요청하는 경우에는 해당 매장에 바로 연락할 수 있도록 관련 정보를 제공한다.제미나이 인텔리전스는 배달, 쇼핑, 예약 등 40여 개 앱과 연동돼 복잡한 작업도 빠르게 처리할 수 있도록 지원한다. 가령 메시지사용자가 직접 검색어를 입력하고 여러 단계를 거쳐야 했던 과정을 줄이고, 상황에 맞는 결과를 바로 제시한다는 점에서 개인화된 AI 경험을 보여줬다.영상 촬영과 편집 기능도 한층 강화됐다. 넓은 화면을 활용해 영상을 재생하면서 동시에 편집 작업을 진행할 수 있어 콘텐츠 제작 과정의 편의성이 높아졌다. AI 편집 기능 중 하나인 '마이 팬캠(My Fan Cam)'은 특정 인물을 자동으로 추적해 별도의 편집 과정 없이 해당 인물 중심의 영상을 만들어주는 기능이다. 공연이나 스포츠 경기처럼 여러 사람이 등장하는 장면에서도 원하는 대상만 선택하면 AI가 움직임을 따라가며 팬캠 형태의 영상을 제작한다.