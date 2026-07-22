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노상 공영주차장 이용 더 편리하게…구리도시공사, QR 사전결제 서비스 시행

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구리 구성서 기자

승인 : 2026. 07. 22. 15:13

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주차장 운영 앱 기능 개선…다자녀 자동감면 서비스도 추가
구리 공영주차장 디지털화
구리도시공사 관계자가 시내 노상 공영주차장에 주차된 차량번호를 스마트기기를 활용해 조회하고 있다. /구리도시공사
구리도시공사가 공영주차장 이용객의 편의 증진과 주차서비스의 디지털화를 위해 노상 공영주차장 운영 시스템 기능 개선을 완료하고 본격적인 서비스를 시작했다.

공사는 시내 공영주차장에서 QR 사전결제 서비스와 다자녀 자동감면 서비스를 새롭게 시행한다고 22일 밝혔다.

이번 기능 개선은 이용객이 보다 쉽고 편리하게 주차요금을 결제하고 감면 혜택을 받을 수 있도록 마련됐다. 기존 노외 공영주차장에서 운영하던 QR 사전결제 시스템을 노상 공영주차장까지 확대 적용해 현장에 부착된 QR코드를 스마트폰으로 촬영한 후 차량번호를 입력하면 현재 입차 차량의 주차요금은 물론 미납 주차요금까지 간편하게 조회 및 결제할 수 있게 된다.

또 기존 노외 공영주차장에서 운영 중이던 다자녀 감면 사전등록 시스템을 노상 공영주차장에도 확대 적용했다. 다자녀 차량을 사전에 등록한 이용객은 노상 공영주차장 이용 시에도 별도의 증빙서류 제출이나 현장 확인 없이 자동으로 주차요금 감면 혜택을 받을 수 있어 이용 편의가 크게 향상될 것으로 기대된다.

공사 관계자는 "이번 기능 개선은 시민들이 보다 쉽고 편리하게 공영주차장을 이용할 수 있도록 서비스를 확대·개선한 것"이라며 "앞으로도 디지털 기반의 주차서비스를 지속적으로 확대하겠다"고 밝혔다.
구성서 기자

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