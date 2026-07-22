DL이앤씨, ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’ 분양 중…“소사역 역세권 입지에 수요자 관심”

이미지 0 경기 부천시 'e편한세상 부천 어반스퀘어' 투시도./DL이앤씨

DL이앤씨는 경기 부천시 원미구 소사동 일원에서 'e편한세상 부천 어반스퀘어'를 분양을 진행 중이라고 22일 밝혔다. 1호선과 서해선 환승역인 소사역을 바로 앞에 둔 초역세권 입지에 대단지 규모와 e편한세상 브랜드 특화 설계를 적용한 점에서 주택 수요자들의 관심도 모이고 있다.이 단지는 소사3구역 재개발 사업을 통해 조성된다. 지하 3층~지상 38층, 13개 동, 총 1649가구 규모다. 이 중 전용면적 59~84㎡ 897가구가 일반분양 물량이다. 전용면적별로는 △59㎡A 374가구 △59㎡B 107가구 △74㎡A 208가구 △74㎡B 108가구 △84㎡A 73가구 △84㎡B 27가구 등이다. 입주 예정 시기는 2029년 10월이다.단지는 소사역을 통해 서울 주요 업무지구와 수도권 곳곳으로 이동할 수 있는 교통 여건을 갖췄다. 소사역은 1호선과 서해선 환승역으로 2·5·7·9호선과 공항철도 등으로 환승할 수 있다.향후 교통망 확충에 따른 수혜도 기대된다는 게 DL이앤씨의 전망이다. 부천시는 소사역에 KTX-이음 정차를 추진하고 있다. 소사역에서 한 정거장 거리에 있는 부천종합운동장역에는 GTX-B 노선이 2031년 개통될 예정이다. 소사역 일대가 경기 서남권 교통 거점으로 거듭날 가능성이 있다는 평가다.단지 주변의 생활 인프라도 갖춰져 있다. 경인로를 따라 이마트 부천점, 부천역지하도상가, 부천자유시장, 부천역로데오거리 등 상업시설이 자리 잡고 있다. 부천성모병원과 부천세종병원 등 의료시설도 이용할 수 있다.아울러 DL이앤씨는 단지에 e편한세상만의 특화 설계를 적용한다. 커뮤니티 시설에는 온탕·냉탕과 건식 사우나를 갖춘 사우나를 비롯해 피트니스, GDR을 적용한 실내 스크린 골프연습장, 스크린골프룸, 미니짐 등이 들어선다. 올데이 다이닝, 드포엠카페, 라운지카페(작은도서관), 게스트하우스와 어린이집, 키즈라운지, 키즈스테이션 등도 조성될 예정이다.프리미엄 조경 설계인 '드포엠(dePoem)'도 적용한다. 단지 중앙에는 잔디마당과 수공간, 휴게공간을 결합한 '드포엠 파크(dePoem Park)'가 들어선다. 미세먼지 저감을 위한 숲과 미스트 분사시설을 갖춘 '미스티포레(Misty Foret)'도 조성된다. 미세먼지 저감 식재와 미스트 분사 시설물, 웨더스테이션 등을 통해 쾌적한 주거 환경을 구현한다는 계획이다.가구 내부에는 라이프스타일 맞춤 플랫폼인 'C2 하우스' 혁신 설계와 인테리어 옵션을 선택할 수 있는 '디 셀렉션'이 적용된다. 실내 미세먼지와 이산화탄소 농도에 따라 환기와 공기 청정을 자동으로 제어하는 '스마트 공기제어 시스템'도 적용될 예정이다.DL이앤씨 분양 관계자는 "소사역 일대는 소사1-1구역과 소사본1-1구역 등 정비사업이 추진되고 있어 향후 주거환경이 크게 개선될 것으로 기대된다"며 "e편한세상 부천 어반스퀘어와 함께 약 7000가구 규모의 신흥 주거타운이 형성되면서 지역의 주거 가치도 한층 높아질 것으로 예상된다"고 말했다.