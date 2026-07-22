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중기벤처 제약ㆍ바이오

진양곤 HLB 의장, 주요 계열사 주식 장내매수

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문정우 기자

승인 : 2026. 07. 22. 15:30

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계열사 대표들도 주식 매수…주가 하락 속 '책임경영'
에이치엘비 HLB - Chrome 2026-07-22 오후 2_35_59
진양곤 HLB그룹 의장이 주요 계열사 주식을 잇따라 장내 매수하며 책임경영 의지를 강화하고 있다.

22일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 진 의장은 지난 20일 HLB테라퓨틱스 주식 3만4081주를 사들였다. 이어 20~21일에는 HLB제넥스 주식 5만428주와 HLB파나진 주식 5만8000주를 장내 매수했다.

진 의장의 이번 행보는 최근 주가 하락에 대응해 책임경영을 강화하겠다는 의미로 풀이된다. 진 의장은 올해 들어서만 주요 계열사 주식을 110만주 이상 매입하며 주주가치 제고 기조를 이어가고 있다.

이날 오후 2시 30분 기준 HLB는 전 거래일 대비 5% 이상 하락한 2만8900원에 거래됐다. 주요 계열사인 HLB제약은 6.92%, HLB바이오스텝은 6.34% 떨어졌으며, HLB테라퓨틱스와 HLB제넥스도 각각 0.24%, 0.89% 내렸다.

이 같은 책임경영 기조에 맞춰 주요 계열사 대표들도 자사주 매수에 동참했다. 라이언 김 HLB이노베이션 대표는 1만5000주를 추가 매수해 총 보유 주식을 163만3323주로 늘렸다. 김도연 HLB제넥스 대표는 3만2567주, 장인근 HLB파나진 대표는 3000주를 장내 매수했다.

문정우 기자

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