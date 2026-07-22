이재용·최태원·이해진, 미국서 젠슨황 회동 할 듯… ‘AI 전선’ 구축

clip20260722144716 0 젠슨 황 엔비디아 CEO와 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 지난달 서울 마포구 홍대입구역 인근 식당에서 만찬 회동을 갖고 있다. /공동취재단

clip20260722144754 0 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(오른쪽)가 지난해 10월 서울 강남구 삼성역 인근 깐부치킨 매장에서 이재용 삼성전자 회장(왼쪽), 정의선 현대차그룹 회장과 치킨 회동을 하고 있다. /박상선 기자

이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 CEO 등 '인공지능(AI) 깐부'들이 조만간 다시 회동할 것으로 보인다. 장소는 AI 시장이 가장 큰 미국, 그중에서도 테크 산업의 중심지인 실리콘밸리가 점쳐진다. 만남이 성사되면 이재용 회장은 지난해 10월 서울 강남에서 '깐부회동' 이후 1년도 안 된 시점에서 젠슨 황 CEO와 다시 보는 것이며, 최태원 회장은 약 한 달 만에 다시 만나게 된다. 이 자리에는 이해진 네이버 의장과 샘 올트먼 오픈AI CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO도 참석할 것으로 알려져 전무후무한 AI 정상들 간의 조우가 될 전망이다.22일 재계에 따르면 AI 리더들의 만남은 실리콘밸리 인근에서 24일로 추진되고 있다. 메모리의 삼성·SK, 그래픽처리장치 등 AI 칩의 엔비디아, 생성형 AI의 오픈AI·앤트로픽·네이버 등 핵심 기업들이 총출동하는 이례적인 자리다.젠슨 황 CEO가 방한해 이 회장과 정의선 현대차 회장, 최 회장 등을 만나면서 국내 재계 인사들을 만나거나, 주요 글로벌 전시회에서 이들을 만나는 경우는 있었다. 그러나 이번처럼 오픈AI와 앤트로픽 등 생성형 AI 분야의 현재 최고 리더들이 메모리, GPU 기업들과 한꺼번에 회동하는 것은 사실상 처음이다. 'AI의 처음과 끝'이 한자리에 모이는 만큼 최근 증권가를 중심으로 나오고 있는 반도체 '피크아웃'에 대한 우려를 불식시킬 수 있을지도 관심사다.지난달 황 CEO 방한 당시 엔비디아와 SK그룹은 AI 인프라와 AI 팩토리용 메모리 기술 파트너십을 발표한 바 있다. 황 CEO는 국내 기업인 중 최 회장과 올해 가장 많이 접촉한 만큼 해당 부문에 대해서도 진전된 차원의 이야기가 오갈지 주목된다.이재용 회장과는 지난 방한 당시 만나지 못했기 때문에 고대역폭메모리(HBM) 공급과 관련한 논의가 이어질지 관심사다.이미 삼성전자와 SK하이닉스는 엔비디아에 HBM를 공급하고 있으며, 하반기 출시 예정인 차세대 AI 가속기 '베라 루빈'에도 양사의 HBM4가 탑재된다.네이버의 경우 이번 회동에서 AI 팩토리 구축 사업과 관련한 협력 방안을 논의할 것으로 보인다.최근 반도체 기업들의 주가는 크게 떨어졌다가 다시 오르는 현상을 반복하고 있다. 빅테크 기업들의 대규모 인프라 투자가 실적으로 얼마나 빠르게 이어지느냐에 대한 의문이 나오고 있기 때문이다.황 CEO나 최 회장은 공통적으로 AI 및 반도체 업황에 대해 자신해 왔다. 황 CEO는 지난 6월 방한 당시 반도체 주가 하락에 대한 의견을 묻는 질문에 "지금은 할인된 가격에 주식을 살 수 있는 기회"라고 산업 성장성을 강조했다. 최 회장도 최근 대한상의 제주포럼에서 "메모리는 앞으로도 계속 필요하기 때문에 시간을 두고 보면 우상향 한다"면서 "(SK하이닉스 주식은)샀다 팔았다 하기보다 보유하는 것이 자산을 지키는 데 도움이 된다"고 자신한 바 있다.