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대한항공, 혹서기 현장 점검…‘터미널·정비고’ 폭염 대비

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김유라 기자

승인 : 2026. 07. 22. 15:32

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유종석 부사장 등 40여명 참석
"기록적 폭염…온열 질환 예방해야"
이동식 대형 서큘레이터 시범 도입
[사진2] (5)
유종석 대한항공 안전보건 총괄 겸 오퍼레이션 부문 부사장(앞줄 왼쪽 다섯 번째)과 대한항공 및 협력업체 관계자들이 22일 오전 인천 영종구 인천국제공항 항공기 정비고에서 혹서기 대비 사업장 점검을 실시하고 기념사진을 촬영하고 있다
대한항공이 여름철 사업장 온열질환 예방을 위해 현장 점검에 나섰다.

22일 대한항공은 혹서기를 맞아 사업 현장 점검을 실시했다고 밝혔다. 이날 행사에는 유종석 대한항공 안전보건 총괄 겸 오퍼레이션 부문 부사장을 비롯한 대한항공 및 협력업체 관계자 40여 명이 참석했다. 이들은 오전 인천 영종구 인천국제공항 화물터미널과 램프 현장, 항공기 정비고 등 옥외 근무 현장을 방문했다.

이번 현장 점검은 연일 이어지는 폭염 속에서 옥외 근무자의 건강을 보호하고 안전한 작업 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

유종석 부사장은 "기록적인 폭염 속에서도 안전 운항을 위해 현장에서 최선을 다하고 있는 임직원과 협력업체 여러분께 감사드린다"며 "무엇보다 건강과 안전을 최우선으로 생각하고 충분한 휴식과 수분 섭취 등 온열질환 예방 수칙을 철저히 준수해 달라"고 당부했다.

참석자들은 화물터미널을 시작으로 램프 현장과 항공기 정비고를 차례로 방문하며 현장 근로자들의 노고에 감사의 뜻을 전했다. 이어 쿨링티슈와 분말 이온음료 등 온열질환 예방물품을 전달했다. 또 폭염 대응을 위해 작업환경을 점검하고, 현장의 애로사항과 의견을 청취했다.

대한항공은 폭염에 따른 온열질환 예방과 현장 근무 환경 개선을 위해 이동식 대형 서큘레이터를 시범 도입했다. 해당 장비는 작업 공간 내 공기 순환을 통해 체감온도를 낮추는 데 도움을 준다. 올해 하계 기간에는 인천 화물터미널, 인천공항 항공기 정비고, 김포공항 항공기 정비고, 부산 테크센터 등 주요 현장에 총 5대를 운영할 계획이며, 운영 결과를 바탕으로 향후 확대 적용 여부를 검토할 예정이다.

대한항공 관계자는 " 앞으로도 '절대 안전'을 최우선 가치로 삼고 현장 중심의 안전관리를 강화할 것"이라고 말했다.
김유라 기자

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