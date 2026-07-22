[취재후일담] ‘환율 공포’ 진정됐지만, 안심하기엔 이르다

이지훈 기자 0

이달 초 1500원 중반까지 치솟으며 금융위기 이후 최고 수준을 기록했던 원·달러 환율이 다시 1400원대로 내려왔습니다. 외국인 투자자들의 국내 증시 복귀와 반도체 수출 호조에 따른 달러 유입 기대가 맞물리면서 한동안 금융시장을 짓눌렀던 '환율 공포'도 다소 진정되는 모습입니다.22일 서울 외환시장에서 원·달러 환율(주간 거래 종가 기준)은 전 거래일보다 6.7원 오른 1480.1원에 거래를 마쳤습니다. 이날 소폭 상승하긴 했지만 지난 2일 1555.8원까지 오르며 시장의 불안감을 키웠던 것과 비교하면 단기간에 80원 가까이 하락했습니다. 시장에서 외환시장의 과도한 긴장감이 일부 해소됐다는 평가가 나오는 이유입니다.이번 환율 하락은 달러 공급 확대와 외국인 자금 유입이 동시에 이뤄진 영향으로 분석됩니다. 수출기업들이 환율 고점을 활용해 달러 매도 물량을 늘리면서 시장에 달러 공급이 확대됐고, SK하이닉스가 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 통해 조달한 265억 달러(약 40조원)도 순차적으로 원화로 환전되면서 원화 강세를 뒷받침했습니다. 여기에 국내 증시가 저평가됐다는 인식이 확산되면서 외국인 투자자들이 코스피 시장에서 순매수에 나선 점도 환율 하락에 힘을 보탰습니다.반도체를 중심으로 한 수출 호조 역시 긍정적인 요인으로 꼽힙니다. 반도체 경기 회복으로 수출이 증가하면 국내로 유입되는 달러 규모도 커지게 되고, 이는 자연스럽게 원화 강세와 환율 하락 요인으로 작용합니다. 시장에서는 외국인 투자자들의 자금 유입과 수출 증가세가 당분간 이어질 경우 원·달러 환율의 안정세도 지속될 가능성이 있다는 전망을 내놓고 있습니다.다만 이번 환율 하락을 본격적인 안정 국면으로 해석하기에는 아직 이릅니다. 최근 환율은 국내 경제 여건보다 해외 변수에 더욱 민감하게 반응하고 있기 때문입니다. 실제로 원·달러 환율이 1550원대까지 오른 것도 국내 경제의 펀더멘털이 급격히 악화됐기 때문이라기보다 글로벌 달러 강세와 안전자산 선호 심리가 맞물린 영향이 컸습니다.아울러 환율을 둘러싼 불확실성도 여전합니다. 중동 지역의 지정학적 긴장이 다시 고조될 경우 국제유가 상승과 함께 안전자산인 달러에 대한 수요가 늘어나 환율이 다시 상승할 가능성이 있습니다. 미국 연방준비제도(Fed)가 예상보다 오랜 기간 고금리를 유지하거나 추가 금리 인상 가능성을 시사할 경우에도 달러화 강세가 이어질 수 있습니다.현재 환율 하락은 추세 전환이라기보다 숨 고르기에 가까워 보입니다. 환율은 단순히 숫자가 내려갔다고 안심할 수 있는 지표가 아닙니다. 대외 충격에 얼마나 흔들리지 않는 구조를 갖추고 있는지가 더 중요합니다. 정부는 단기적인 환율 수준에 일희일비하기보다 수출 경쟁력 강화와 외국인 투자 기반 확대, 안정적인 경상수지 유지 등 원화의 체력을 키우는 데 정책 역량을 집중해야 합니다.