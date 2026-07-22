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다이소, 장마철 겨냥 ‘디퓨저 모음전’ 진행…20여종 선봬

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정문경 기자

승인 : 2026. 07. 22. 15:06

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쿤달·알레·코코도르 등 브랜드 디퓨저 구성…공간별 맞춤 상품 마련
욕실·주방·반려동물 냄새 제거용 디퓨저까지 실용성 강화
사진1_(주)아성다이소 '쿤달 리치퍼퓸 디퓨저' 4종
아성다이소 '쿤달 리치퍼퓸 디퓨저' 4종./아성다이소
㈜아성다이소가 장마철 실내 공기 관리 수요를 겨냥해 '디퓨저 모음전'을 진행한다.

다이소는 쿤달, 알레, 코코도르 등 브랜드 디퓨저를 포함한 20여종의 상품을 선보인다고 22일 밝혔다. 소비자의 취향과 공간 용도에 맞춰 다양한 향과 용량의 제품을 구성한 것이 특징이다.

쿤달 리치퍼퓸 디퓨저는 전문 조향사가 개발한 향과 식물 유래 추출물을 적용한 제품으로, 스위트체리, 소프트파우더, 러브인일랑, 퓨어솝 등 4가지 향으로 출시됐다. 브라운 컬러 용기와 골드 캡을 적용해 인테리어 소품으로도 활용할 수 있다.

알레 디퓨저는 공간 크기에 맞춰 50㎖, 200㎖, 500㎖ 등 다양한 용량으로 구성했다. 장미 조화 스틱이 포함된 200㎖ 제품과 넓은 공간에서 사용할 수 있는 대용량 제품, 차량에서도 활용 가능한 소용량 제품 등을 마련했다.

코코도르 디퓨저는 곡물을 발효한 주정을 베이스로 사용해 은은한 발향이 특징이다. 100㎖와 200㎖ 용량으로 판매되며 스위트체리, 소프트머스크, 로얄라벤더, 꽃시장 등 4가지 향으로 구성됐다.

이와 함께 욕실과 주방, 반려동물 공간 등 생활 공간별 냄새를 줄이는 기능성 디퓨저도 선보인다. 아쿠아향과 머스크향, 레몬그라스향 등을 적용해 공간별 특성에 맞게 사용할 수 있도록 했다.

다이소 관계자는 "취향과 공간에 맞는 향기를 부담 없는 가격으로 선택할 수 있도록 다양한 브랜드의 디퓨저를 준비했다"며 "앞으로도 일상에 기분 좋은 변화를 줄 수 있는 다양한 생활용품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
정문경 기자

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