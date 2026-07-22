닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 사회일반

경찰청, 경찰서 감찰인력 최소 1명 증원 지시…직협 “협의 절차 무력화”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260722010008074

글자크기

닫기

설소영 기자

승인 : 2026. 07. 22. 15:30

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

자체 정원 조정해 하반기 인사 때 배치…1급지는 필수
전국경찰직협 “현장 인력 빼내 통제 강화…정책 전면 재협의해야”
2026072101001344100073511
경찰 마크./송의주 기자
경찰청이 전국 경찰서의 감찰 인력을 최소 1명 이상 늘리도록 지시한 사실이 확인됐다. 별도의 정원 증원 없이 경찰서별 자체 정원 조정을 통해 인력을 확보하도록 하면서 일선 현장의 인력난이 가중될 수 있다는 반발이 나온다.

22일 전국경찰직장협의회(경찰직협)에 따르면 경찰청은 전날 각 시·도경찰청에 '경찰관서 감찰 역량 강화를 위한 경찰서별 자체 정원조정 지시' 공문을 보냈다.

경찰청은 공문에서 각 경찰서장이 자체 정원 조정을 통해 청문감사인권관실의 감찰 정원을 1명 이상 늘리고, 올해 하반기 인사 때 적임자를 배치하도록 했다. 1급지 경찰서는 최소 1명 이상을 반드시 조정하고, 2·3급지는 경찰서장이 필요성을 판단해 조정하도록 했다.

각 시·도경찰청 조직업무 담당 부서는 경찰서별 정원 조정 결과를 오는 29일까지 경찰청에 보고해야 한다. 경찰청은 정원관리시스템 반영 방법은 추후 안내할 예정이다. 이번 지시는 지난 16일 마련된 '경찰 수사 내부비리 근절 및 민주적 통제 강화 방안'에 따른 조치다.

경찰직협는 이날 성명을 내고 경찰청이 공식 협의 과정에서 관련 계획을 알리지 않은 채 일방적으로 정책을 시행했다고 반발했다.

경찰직협은 지난 21일 경찰청과 수사 내부비리 근절 대책과 순환인사 추진 여부 등을 논의했지만, 당시 경찰청이 태스크포스(TF)조차 구성되지 않았고 구체적으로 정해진 대책도 없다는 취지로 답변했다고 주장했다. 그러나 같은 날 감찰 인력 증원 기준과 보고 일정이 담긴 공문이 전국 시·도경찰청에 시행됐다는 것이다.

경찰직협은 "이미 기준과 일정까지 정해진 정책을 공식 협의에서는 알리지 않고 뒤에서 집행했다"며 "직협을 협의 상대가 아닌 들러리로 취급하고 법정 협의 절차를 사실상 무력화한 것"이라고 비판했다.

특히 별도의 증원 없이 자체 정원을 조정하도록 한 만큼 지구대·파출소나 수사·형사 부서 등에서 인력을 빼 감찰 부서에 배치할 가능성이 크다고 지적했다. 감찰 인력 확대가 현장 대응력 약화로 이어질 수 있다는 주장이다.

경찰직협은 장윤기 사건과 관련해서도 "사건의 본질은 감찰 인력 부족이 아니라 부당한 수사지휘와 증거 확보 실패, 지휘부의 책임 회피와 이해충돌 관리 실패"라며 "현장 인력을 줄여 감찰조직부터 늘리는 것은 개혁이 아니라 현장 통제 강화이자 지휘부 책임을 실무자에게 전가하는 것"이라고 밝혔다.

이어 감찰 인력 증원 계획을 협의 당시 공개하지 않은 경위를 밝히고, 자체 정원 조정 지시를 중단할 것을 요구했다. 감찰조직 확대와 순환인사 추진안을 전면 공개해 재협의에 나설 것도 촉구했다.

경찰직협은 "경찰 비위를 감싸려는 것이 아니며 잘못에는 지위고하를 막론하고 엄정한 책임이 따라야 한다"면서도 "경찰개혁을 명분으로 현장 경찰관 전체를 감시와 통제의 대상으로 삼는 데는 단호히 반대한다"고 밝혔다. 이어 경찰청이 해명과 시정 조치를 내놓지 않을 경우 향후 협의 참여 여부를 재검토하고 강력히 대응하겠다고 예고했다.
설소영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프 “곧 이란 지하 핵시설 곡괭이산 타격”…후티, 사우디 해상봉쇄로 두 해협 동시 위기

충북도·청주시 밀레니엄타운 내 코스트코 유치 ‘삐걱’

“눈알 스티커?”…‘동궁’ 조승우 곤룡포 용보, 알고 보니 역사 고증

‘고질라’ 시리즈 배우 케일리 호틀, 교통사고로 사망…향년 18세

경찰, 양산 쌍용아파트 승강기 공사 입찰 의혹 수사…‘2억 차 업체 선정’ 적격심사 조작 논란

‘여론조사 대납’ 오세훈 1심 벌금 1000만원…확정시 서울시장직 상실

한병도 “검찰개혁, 다음 국회로 미루지 않아…이번에 반드시 완수”

지금 뜨는 뉴스

여름 늦캉스족 잡아라… 고유가 부담 속 항공권 특가 전쟁

“5000만원이나 싸다”…볼보 ES90, 가격 파괴 승부수

숲속 공연부터 K리그 직관까지…올여름 국내여행이 뜬다

청소년 도박 예방 나선 페이커, 명예경찰 ‘경장’ 됐다

월드컵 결승전 특수…배민, 새벽 배달 주문 39.2% 껑충