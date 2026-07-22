SSG닷컴 ‘바로퀵’ 인기…즉석조리식품 매출 160% 증가

장마·폭염에 간편 식사 수요 확대…바로퀵 전체 매출도 30% 신장

31일까지 무료배송·최대 12% 할인…이마트 즉석조리식품 할인 행사

[사진자료] SSG닷컴, ‘바로퀵’ 즉석조리식품 매출 160% 증가_20260722 0 SSG닷컴 '바로퀵' 즉석조리식품 매출 160% 증가./SSG닷컴

장마와 폭염이 이어지면서 장보기와 한 끼 식사를 동시에 해결하려는 소비자가 늘고 있다. 이에 따라 SSG닷컴의 즉시배송 서비스 '바로퀵'을 통한 즉석조리식품 판매도 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.SSG닷컴은 이달 1일부터 19일까지 바로퀵 주문 데이터를 분석한 결과, 즉석조리식품 매출이 전월 동기 대비 160% 증가했다고 22일 밝혔다. 같은 기간 바로퀵 전체 매출도 30% 늘었다.바로퀵은 전국 87개 이마트 매장에서 당일 조리한 즉석조리식품과 신선식품, 생필품 등 약 1만8000개 상품을 1시간 내외로 배송하는 즉시배송 서비스다. 광어·연어 모둠초밥을 비롯해 샌드위치, 함박스테이크, 파전, 샐러드 등 100여 종의 즉석조리식품을 주문할 수 있다.SSG닷컴은 늘어나는 즉시배송 수요에 맞춰 오는 31일까지 프로모션도 진행한다. 바로퀵으로 3만원 이상 구매하면 무료배송 쿠폰과 2000원 할인 쿠폰을 제공하며, 4만원 이상 구매 시에는 최대 1만원까지 할인되는 12% 장바구니 쿠폰을 지급한다. 첫 구매 고객과 '쓱7클럽' 회원을 위한 무료배송 혜택도 마련했다.SSG닷컴 관계자는 "이마트 매장 반경 3㎞ 이내에서는 바로퀵을 통해 장보기와 식사를 한 번에 해결할 수 있다"며 "앞으로도 고객 편의성을 높일 수 있는 즉시배송 서비스를 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.