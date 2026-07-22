GM 한국사업장, KSQI 자동차 A/S 8년 연속 1위 쾌거

종합점수 93점으로 1위 차지

전국 서비스 네트워크 공헌

[사진 1] 2026 KSQI 고객접점 조사 자동차 AS 부문 8년 연속 1위 달성 기념 행사에서 연설하고 있는 헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장 0 2026 KSQI 고객접점 조사 자동차 A/S 부문 8년 연속 1위 달성 기념 행사에서 연설하고 있는 헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장./한국GM

GM 한국사업장이 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관한 '2026 한국산업 서비스품질지수(KSQI)' 고객접점 조사에서 자동차 A/S 부문 8년 연속 1위에 선정됐다고 22일 밝혔다.KSQI는 고객이 서비스 현장에서 체감하는 품질 수준을 평가하는 지표다. 올해는 32개 산업군, 132개 기업·기관을 대상으로 조사했으며, GM 한국사업장은 종합점수 93점을 받아 자동차 A/S 부문 1위에 올랐다. 특히 복장·용모, 응대 태도, 적극성, 말투·호칭 등 고객 응대 항목에서 높은 평가를 받았다.이번 평가는 전국 주요 도시 서비스센터를 직접 방문하는 '미스터리 서베이' 방식으로 진행됐다.GM 한국사업장은 전국 서비스 네트워크를 기반으로 일관된 고객 응대와 접근성을 제공한 점이 높은 점수로 이어졌다고 설명했다.GM 한국사업장은 지난 21일 부평 본사에서 기념행사를 열고 고객 서비스 강화 의지를 다졌다.헥터 비자레알 사장은 "이번 고객접점 조사에서 기록한 자동차 A/S 부문 8년 연속 1위는 고객을 최우선에 두겠다는 GM의 약속을 국내 고객들에게 실천한 대표적인 사례"라며 "GM 한국사업장은 앞으로도 고객 중심 가치를 실천하며 더욱 신뢰받는 기업으로 자리매김할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.