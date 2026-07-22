디지털·IT·ICT 분야 전문가…AI 경쟁력 강화 차원

(보도사진) KB국민은행, 신임 사외이사 후보에 정윤경 교수 추천 0 정윤경 KB국민은행 신임 사외이사 후보자. /KB국민은행

KB국민은행은 22일 사외이사후보추천위원회를 열고 정윤경 성균관대학교 소프트웨어융합대학 교수를 신임 사외이사 후보로 추천했다고 밝혔다. 이는 최근 문수복 사외이사의 사임에 따른 절차로, 총 5차례의 회의와 3차례의 후보자군 선별 및 자격 검증 절차를 거쳐 진행됐다.정윤경 신임 사외이사 후보자는 미국 노스캐롤라이나주립대학교에서 컴퓨터과학 박사 학위를 취득한 후 삼성종합기술원 전문연구원과 덴마크 코펜하겐 IT대학 박사후연구원을 거쳤다. 현재는 성균관대학교에서 소프트웨어융합대학 소프트웨어학과 교수로 재직 중이며, 한국정보과학회 인공지능 소사이어티 이사를 맡고 있다.정 후보자는 인공지능(AI) 전문가로 자연어처리, 데이터 분석, 생성형 AI, 책임있는 AI, 인터랙티브 스토리텔링 등을 연구한 이력이 있다. 지능형 콘텐츠 생성, 사이버보안, 이상탐지 등 다양한 분야에 AI 기술을 적용하는 연구도 수행 중이다. 특히 과학기술정보통신부 주관 중견연구자 지원사업을 비롯한 국가 연구과제와 산업체 협력 연구를 주도하고 있다.정 후보자는 오는 23일 개최되는 임시 주주총회의 의결을 거쳐 KB국민은행 사외이사로 정식 선임될 예정이다. 임기는 2028년 3월 정기주주총회일까지다.KB국민은행 사추위는 "AI 기반 서비스와 데이터 분석 역량이 은행의 핵심 경쟁력으로 대두됨에 따라 해당 분야의 전문적인 지식과 풍부한 경험을 보유한 정윤경 교수를 신임 사외이사 후보로 추천했다"며 "이번 여성 사외이사 선임은 KB국민은행 이사회 구성의 다양성과 집합적 정합성을 한층 더 강화하는 데도 크게 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.