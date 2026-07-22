[新시장 뚫는 보험사]‘제2의 DB손보’ 만든다…포테그라 품고 글로벌 영토 확장

2조3000억 투입 美 포테그라 인수 마무리

베트남 양대 축으로 글로벌 사업 확대

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DB손해보험이 2조3000억원을 들인 미국 보험사 '포테그라' 인수를 마무리하는 등 글로벌 사업에 드라이브를 걸고 있다. 대부분의 국내 보험사가 동남아 시장 공략에 집중해온 것과 달리 DB손보는 선진 보험시장인 미국을 핵심 거점으로 삼아 해외 사업을 키워왔다. 그 결과 지난해 미국에서만 8000억원이 넘는 수입보험료를 벌어들이며 국내 보험사 가운데 가장 큰 해외 사업 기반을 구축했다.DB손보는 2023년 정종표 사장의 단독 대표 체제에 돌입한 이후 공격적으로 글로벌 사업 확대에 나서고 있다. 지난 2024년 베트남 손해보험사 VNI와 BSH를 인수한 데 이어 올해는 미국 포테그라 인수까지 마무리 지었다. 미국과 베트남을 양대 축으로 글로벌 사업을 확대하며 해외시장에서 '제2의 DB손보' 구축에 속도를 내고 있다.22일 보험업계에 따르면 DB손보는 지난 5월 말 포테그라의 지분 100% 인수 계약을 최종 종결했다. 인수 규모는 총 16억5000만 달러(한화 약 2조3000억원)에 달했다.DB손보의 포테그라 인수는 업계에서도 주목한 대형 거래였다. 국내 보험사가 미국 보험사를 인수한 최초의 사례이면서, 업계 최대 규모의 인수합병(M&A)이었기 때문이다.DB손보가 포테그라에 주목한 건 미국 특수보험 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서다. 포테그라는 특화보험과 신용·보증보험, 보증 등 보험 관련 서비스 사업으로 포트폴리오를 구축하고 있다. 실적도 견조하다. 지난해 기준 연간 보험료 규모는 4조8000억원에 달하고, 순이익은 2000억원 수준이다. DB손보가 포테그라 지분 100%를 인수한 만큼 내년부터는 연간 2000억원 규모의 순이익이 연결 실적에 잡힐 것이란 관측이다.1984년 괌 지점 설립을 시작으로 미국 시장에 진출한 DB손보는 뉴욕과 캘리포니아, 괌, 하와이 등 4개 지점을 기반으로 현재 미국 12개 주에서 사업을 영위하고 있다. 철저한 현지화 전략을 펼친 결과 국내 보험사 가운데 가장 큰 미국 사업 기반을 구축했다.미국과 함께 DB손보가 공을 들이는 곳은 베트남 시장이다. DB손보는 지난 2015년 현지 5위 손보사였던 PTI 지분 37.3%를 인수해 업계 3위 수준으로 성장시키기도 했다. 지난 2024년에는 VNI와 BSH를 추가 인수하며 베트남에서 총 3개 손보사를 운영하고 있다. 베트남 보험시장에서의 기반을 공고히 하고 현지 대표 손보사로 성장시킨다는 전략이다.중국에서는 지분 투자나 현지 파트너사와의 합자형태로 사업을 확대하고 있다. 중국 전 지역에 판매권을 보유한 현지 보험사와 공동으로 사업을 추진하며 중국 시장에서의 입지를 지속적으로 확대하고 있다.정 사장이 올해 경영전략으로 제시한 전략 방향은 '경영효율 우위 기반의 글로벌 보험회사로 도약'이다. 해외사업 성과를 극대화해 글로벌 보험회사로의 도약 기반을 마련할 계획이다. 실제 포테그라 인수로 DB손보의 해외 사업 기반이 한층 더 강화됐다는 분석이다.이제는 포테그라 인수 효과가 실제 실적 개선으로 이어진다는 것을 입증할 단계다. 포테그라가 전년(2000억원) 수준의 순이익을 꾸준히 낼 수 있도록 운영하는 것도 주요 과제로 꼽힌다. 미국과 베트남, 중국 등 현지 규제와 시장 환경에 발 빠르게 대응할 수 있는 역량을 강화할 필요성도 제기된다.DB손보 관계자는 "베트남에서의 성공적인 안착을 기반으로 인도네시아, 미얀마 등 성장잠재력이 높은 주변 국가로 진출을 확대하는 등 글로벌 성장 전략을 지속 추진할 계획"이라고 말했다.