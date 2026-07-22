위성락 “외교부 해킹 주체 단정 어려워…여러 가능성 조사”

안보실장, 이재명 대통령 미국 및 남미 순방 사...<YONHAP NO-3674> 0 위성락 국가안보실장이 22일 청와대 춘추관 기자회견장에서 미국 및 남미 순방 관련 사전 브리핑을 하고 있다./연합뉴스

위성락 청와대 국가안보실장은 22일 외교부 해킹 사건과 관련해 "감추거나 속이려는 것은 없다"고 밝혔다. 사건 은폐·축소 의혹에 대해서는 안보상 우선 조치가 필요해 대외 공표가 늦어졌다고 설명했다.위 실장은 이날 오후 청와대 춘추관에서 기자들과 만나 외교부 해킹 사건 대응 경위를 설명하며 이같이 말했다.위 실장은 "인지한 이후 여러 관련·유관 부서들과 협의했다"며 "해킹 정보 중 안보 차원에서 우선 시급히 대처해야 할 사안이 발견돼 대외 공표 전 대처하는 데 몇 달이 소요됐다"고 밝혔다.이어 "안보적 한계가 있는 사안 때문에 그 대처를 먼저 해야 했다"며 "대외 공표를 늦추고 대처에 집중하느라 수개월이 소요됐다"고 설명했다.그러면서 "감추거나 속이려는 것은 없다"며 "지금은 후속 조치 노력에 집중하고 있다"고 했다.해킹 주체에 대해서는 신중한 입장을 보였다. 위 실장은 "명료하게 파악하고 있지 않고, 파악을 진행하고 있다"며 "단정하기 어렵다"고 말했다. 다만 "추정은 할 수 있다"며 "여러 가능성을 열어놓고 조사 중"이라고 밝혔다.외교·안보 기관이 공격 대상이 될 가능성도 언급했다. 위 실장은 "공격자들이 어떤 상대를 공격했을 때는 목적이 있을 것"이라며 "외교·안보·정보 분야 등이 있을 텐데 대체로 외교기관은 그런 타깃이 되는 경우가 많다"고 말했다.위 실장은 재발 방지 대책 마련도 강조했다. 위 실장은 "이번 일을 교훈 삼아 보안 체계를 점검하고 재발하지 않도록 최선의 노력을 하겠다"며 "차제에 가이드라인 등을 잘 만들어 대처를 철저히 하겠다"고 밝혔다.앞서 외교부 국립외교원 온라인교육시스템은 약 10개월 동안 해킹에 노출된 것으로 알려졌다. 이 과정에서 전·현직 외무공무원과 재외공관 주재관 등 외교 관련 인력의 개인정보가 대거 유출됐다는 지적이 제기됐다.해커는 지난해 4~5월쯤 국립외교원 온라인교육시스템 서버에 침투해 올해 2월 초까지 수시로 접속한 것으로 전해졌다. 외교부는 2월 관계기관으로부터 비정상 접근 정황을 통보받은 뒤 사건을 인지하고 해당 시스템을 긴급 차단한 뒤 조사에 착수했다.