동원F&B, 서경덕 교수와 손잡고 ‘김(Gim)’ 세계 알린다

역사·문화·글로벌 3부작 영상 제작…방송인 문세윤 내레이션 참여

'양반' 브랜드 앞세워 한식 문화와 K-푸드 가치 확산

[보도자료] 동원F&B, 서경덕 교수와 ‘김(Gim)의 가치’ 세계에 알린다 0 동원F&B '양반김'./동원F&B

동원F&B가 한국 홍보 전문가 서경덕 교수와 함께 한국 대표 식품인 김(Gim)의 역사와 문화, 글로벌 경쟁력을 소개하는 다국어 영상 콘텐츠를 제작하며 K-푸드 알리기에 나선다.동원F&B는 서경덕 교수와 공동 제작한 '김(Gim)' 콘텐츠를 순차 공개한다고 22일 밝혔다. 영상은 역사편과 문화편, 글로벌편 등 총 3편으로 구성됐으며, 글로벌 소비자들에게 한국 김의 가치와 한식 문화를 알리는 데 초점을 맞췄다.첫 번째 역사편은 '김의 역사, 세계가 찾는 이유'를 주제로 신라시대부터 이어진 김의 역사와 현재의 사각형 조미김 형태가 자리 잡게 된 배경을 소개한다. 김의 영양학적 가치와 함께 전 세계 120여 개국으로 수출되며 대표 K-푸드로 성장한 과정도 담았다. 방송인 문세윤이 내레이션을 맡아 이해도를 높였다.이번 프로젝트는 동원F&B와 서경덕 교수가 함께 추진하는 글로벌 한식 캠페인의 첫 번째 활동이다. 최근 K-푸드에 대한 관심이 높아지는 가운데 해외 소비자들에게 한식의 역사와 문화적 가치를 보다 정확하게 전달하기 위해 기획됐다.동원F&B는 한식 HMR 브랜드 '양반'을 중심으로 글로벌 시장 공략을 확대하고 있다. 대표 제품인 '양반김'은 국내 조미김 시장 1위 브랜드로 미국과 일본, 태국 등 30여 개국에 수출되고 있으며, 다양한 한식 간편식 제품도 함께 선보이고 있다.동원F&B 관계자는 "김은 한국 식문화를 대표하는 식품이자 세계인이 주목하는 K-푸드"라며 "앞으로도 양반 브랜드를 통해 한식의 가치와 우수성을 국내외 소비자들에게 지속적으로 알릴 계획"이라고 말했다.서경덕 교수는 "전 세계적으로 한식에 대한 관심이 높아지는 만큼 김의 역사와 문화도 함께 알리고 싶었다"고 말했다.