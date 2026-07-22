닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 제약ㆍ바이오

삼성바이오에피스-인투셀, ADC 신약 후속 개발·상업화 계약 체결

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260722010008176

글자크기

닫기

배다현 기자

승인 : 2026. 07. 22. 17:25

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

최대 5종 개발 프로젝트 중 첫 계약 성사
공동연구 거친 첫 후보물질 본계약 체결
개발·판매 마일스톤·로열티 조건 포함
4750ffda-6414-4e74-a838-9bb75ca5d63e
AI로 생성한 이미지
삼성바이오에피스와 인투셀이 항체-약물접합체(ADC) 신약 공동개발 프로젝트의 첫 번째 후보물질에 대한 본계약을 체결했다. 공동연구 단계에서 실제 개발·상업화 단계로 협력을 확대하며 차세대 항암제 개발에 속도를 내는 모습이다.

삼성바이오에피스는 22일 인투셀과 ADC 신약 공동개발 사업의 첫 번째 후보물질인 'SBE303'에 대한 후속 연구개발 및 상업화 계약을 체결했다고 밝혔다.

양사는 지난 2023년 12월 최대 5종의 ADC 신약 후보물질 발굴을 목표로 공동연구 계약을 맺은 바 있다. 이번 계약은 그중 첫 번째 성과로, 인투셀의 OHPAS 링커기술 등을 활용해 개발된 넥틴-4(Nectin-4) 표적 고형암 치료제 후보물질 SBE303을 대상으로 한다.

삼성바이오에피스는 지난 4월 미국암연구학회(AACR) 연례학술대회에서 전임상 연구 결과를 발표하며 기존 넥틴-4 표적 항암제 대비 종양세포 결합 특이성과 세포 내 약물 전달 효율을 개선할 가능성을 확인했다고 밝힌 바 있다.

이번 계약에는 개발 및 판매 마일스톤과 매출에 따른 로열티 지급 조건이 포함됐다. 다만 전체 계약 규모와 세부 조건은 양사 합의에 따라 공개되지 않았다.

김경아 삼성바이오에피스 사장은 "이번 계약은 국내 기업과의 협력을 통해 차세대 항암제 분야로 사업 영역을 확장하는 중요한 이정표"라며 "다양한 의료 미충족 수요를 해결하기 위한 연구개발 혁신을 지속해 나가겠다"고 말했다.

박태교 인투셀 대표는 "양사의 협업을 통해 인투셀의 링커 플랫폼 기술이 글로벌 시장에서 의미 있는 성과를 창출하기를 기대한다"며 "현재 진행 중인 후속 프로그램도 좋은 결실을 맺을 수 있도록 긴밀한 협력을 이어가겠다"고 말했다.
배다현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프 “곧 이란 지하 핵시설 곡괭이산 타격”…후티, 사우디 해상봉쇄로 두 해협 동시 위기

충북도·청주시 밀레니엄타운 내 코스트코 유치 ‘삐걱’

“눈알 스티커?”…‘동궁’ 조승우 곤룡포 용보, 알고 보니 역사 고증

‘고질라’ 시리즈 배우 케일리 호틀, 교통사고로 사망…향년 18세

경찰, 양산 쌍용아파트 승강기 공사 입찰 의혹 수사…‘2억 차 업체 선정’ 적격심사 조작 논란

‘여론조사 대납’ 오세훈 1심 벌금 1000만원…확정시 서울시장직 상실

한병도 “검찰개혁, 다음 국회로 미루지 않아…이번에 반드시 완수”

지금 뜨는 뉴스

여름 늦캉스족 잡아라… 고유가 부담 속 항공권 특가 전쟁

“5000만원이나 싸다”…볼보 ES90, 가격 파괴 승부수

숲속 공연부터 K리그 직관까지…올여름 국내여행이 뜬다

청소년 도박 예방 나선 페이커, 명예경찰 ‘경장’ 됐다

월드컵 결승전 특수…배민, 새벽 배달 주문 39.2% 껑충