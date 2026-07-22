삼성바이오에피스-인투셀, ADC 신약 후속 개발·상업화 계약 체결

최대 5종 개발 프로젝트 중 첫 계약 성사

공동연구 거친 첫 후보물질 본계약 체결

개발·판매 마일스톤·로열티 조건 포함

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삼성바이오에피스와 인투셀이 항체-약물접합체(ADC) 신약 공동개발 프로젝트의 첫 번째 후보물질에 대한 본계약을 체결했다. 공동연구 단계에서 실제 개발·상업화 단계로 협력을 확대하며 차세대 항암제 개발에 속도를 내는 모습이다.삼성바이오에피스는 22일 인투셀과 ADC 신약 공동개발 사업의 첫 번째 후보물질인 'SBE303'에 대한 후속 연구개발 및 상업화 계약을 체결했다고 밝혔다.양사는 지난 2023년 12월 최대 5종의 ADC 신약 후보물질 발굴을 목표로 공동연구 계약을 맺은 바 있다. 이번 계약은 그중 첫 번째 성과로, 인투셀의 OHPAS 링커기술 등을 활용해 개발된 넥틴-4(Nectin-4) 표적 고형암 치료제 후보물질 SBE303을 대상으로 한다.삼성바이오에피스는 지난 4월 미국암연구학회(AACR) 연례학술대회에서 전임상 연구 결과를 발표하며 기존 넥틴-4 표적 항암제 대비 종양세포 결합 특이성과 세포 내 약물 전달 효율을 개선할 가능성을 확인했다고 밝힌 바 있다.이번 계약에는 개발 및 판매 마일스톤과 매출에 따른 로열티 지급 조건이 포함됐다. 다만 전체 계약 규모와 세부 조건은 양사 합의에 따라 공개되지 않았다.김경아 삼성바이오에피스 사장은 "이번 계약은 국내 기업과의 협력을 통해 차세대 항암제 분야로 사업 영역을 확장하는 중요한 이정표"라며 "다양한 의료 미충족 수요를 해결하기 위한 연구개발 혁신을 지속해 나가겠다"고 말했다.박태교 인투셀 대표는 "양사의 협업을 통해 인투셀의 링커 플랫폼 기술이 글로벌 시장에서 의미 있는 성과를 창출하기를 기대한다"며 "현재 진행 중인 후속 프로그램도 좋은 결실을 맺을 수 있도록 긴밀한 협력을 이어가겠다"고 말했다.