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한국GM 노사, 임단협 잠정 합의…노조원 투표 통해 가부 결정

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한대의 기자

승인 : 2026. 07. 22. 23:19

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기본급 9만2000원↑·성과급 1500만원·고용 안정 등 잠정 합의
내년 3분기까지 신차 배정 여부 결정…시설 현대화 상황 공유키로
한국GM 노사, 임단협 잠정합의…성과급 1천500만원<YONHAP NO-4574>
한국GM 노사가 22일 17차 임금·단체협약(임단협)교섭에서 잠정 합의안을 마련했다. 노사는 이날 17차 임단협 교섭에서 성과급 1500만원 지급과 월 기본급 9만2000원 인상 등이 담긴 잠정 합의안을 도출했다. /연합
한국GM 노사가 22일 2026년 임금·단체 협약 교섭(임단협)에서 잠정 합의안을 도출했다. 잠정 합의안에는 기본급 인상과 성과급, 고용 안전에 대한 대책이 담겼다.

한국GM은 이날 진행된 17차 임단협 교섭에서 기본급 9만2000원 인상을 비롯해 1500만원 규모의 성과급을 지급하는데 노사가 합의했다고 밝혔다.

그동안 전국금속노동조합 한국GM지부는 기본급 14만9600원 인상과 성과급 3000만원 지급, 미래 신차 배정 등을 요구해 왔다. 그러나 사측은 경영상의 문제를 이유로, 노조 측의 요구안을 받아들이지 않았다. 이에 노조는 이날까지 부분파업을 진행했다.

다만, 사측의 설득으로 기본급 9만2000원과 1500만원 규모 성과급 지급, 미래 생산물량과 장기적인 고용 안정을 위한 대책 등을 합의한 것으로 알려졌다. 또한 신차 배정 여부를 내년 3분기까지 결정하는 등 시설 현대화 추진을 비롯한 진행 상황을 노조에 공유하기로 했다.

아시프 카트리 GM 해외사업부문 생산 총괄 부사장은 "이번 잠정합의안 도출은 회사와 노동조합이 함께 의미 있는 진전을 이뤄낸 결과"라며 "올해 교섭의 마무리를 통해 안정적인 사업 운영과 지속 가능한 성장을 위해 노사가 함께 책임 있는 노력을 이어감으로써 더 나은 미래를 위한 투자를 확보하는 것이 무엇보다 중요하다"고 밝혔다.

한국GM 노조는 이날 사측과 합의한 잠정합의안에 대해 오는 27일과 28일에 전체 조합원을 대상으로 찬반 투표를 붙인다. 노조원 과반이 찬성할 경우 임단협은 가결된다.
한대의 기자

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