“시간끌기” “특검 이후”… 與野, 재검표 시기 두고 ‘기싸움’

노태악 전 중앙선거관리위원장을 비롯한 증인들이 22일 국회에서 열린 제9회 전국동시 지방선거 투표용지 부족사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사특별위원회 제6차 전체회의 제2차 청문회에서 증인선서를 하고 있다. /송의주 기자