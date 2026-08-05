닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

문화·연예 방송·연예

[인터뷰] 키스오브라이프 “보이지 않는 땀까지 전하고 싶어요”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260805010001465

글자크기

닫기

이다혜 기자

승인 : 2026. 08. 05. 13:21

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

3주년 맞아 세 번째 싱글 '스웨트'로 여름 컴백
'스티키' 잇는 여름 대표곡 "실력으로 인정받고 싶어"
키오프
키스오브라이프/S2엔터테인먼트
"완벽하지 않아도 괜찮다는 마음을 담았어요. 저희가 흘린 땀과 노력도 부끄러워하지 않았으면 좋겠습니다."

데뷔 3주년을 맞은 그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 지난 4일 세 번째 싱글 '스웨트'(SWEAT)를 발표하고 다시 여름 가요계에 도전한다. 지난해 '스티키'(Sticky)로 여름 대표곡을 남긴 이들은 이번에는 '땀'을 키워드로 성장의 과정과 노력의 의미를 전한다.

키스오브라이프는 최근 서울 강남구 한 카페에서 진행된 인터뷰에서 "'스웨트'는 저희가 즐기면서 준비한 만큼 자신 있는 곡"이라며 "이번 여름을 책임질 수 있는 완성도 있는 노래를 들려드리고 싶었다"고 말했다.

이번 앨범에는 타이틀곡 '스웨트'와 수록곡 '왓!'(WHAT!)이 담겼다. 타이틀곡은 멤버들이 처음 듣자마자 의견을 모아 선택했다. 팀이 그리고 있던 방향과 맞닿아 있을 뿐 아니라 '땀'이라는 단어를 여름의 열기와 보이지 않는 노력으로 폭넓게 풀어낼 수 있다는 점에 끌렸다.

같은 여름곡이지만 전작과는 분위기부터 다르다. 이들은 "'스티키'가 바람 부는 해변이라면 '스웨트'는 뜨거운 태양 아래 사막 같은 곡"이라며 "마냥 뜨겁고 당당한 모습보다 불안하고 완벽하지 않은 과정까지 받아들이자는 메시지를 전하고 싶었다"고 했다.

이러한 차이는 퍼포먼스에도 이어졌다. 강렬함보다 보는 재미와 자유로운 에너지를 살렸고 누구나 따라 하고 싶은 포인트 안무를 더했다. 뮤직비디오에는 멤버들의 의견을 반영한 맨발 군무도 담겼다.

키스오브라이프
키스오브라이프/S2엔터테인먼트
이번 앨범은 쉼 없이 달려온 지난 3년을 돌아보는 작업이기도 했다. 평균 3~4개월마다 신곡을 선보였지만 멤버들은 이제야 본격적인 출발선에 섰다고 봤다. 힘든 순간에도 쉬고 싶은 마음보다 새로운 음악과 무대를 보여주고 싶은 욕심이 더 컸다. 그 시간을 지나며 키스오브라이프가 말하는 '당당함'의 의미도 달라졌다.

처음에는 자신감 있는 모습을 보여주는 데 집중했다면 이제는 불안하고 부족한 자신을 인정하는 태도까지 당당함으로 받아들인다. "확신이 서지 않을 때는 멤버들끼리 솔직하게 이야기하며 힘을 얻어요. 우리도 계속 흔들리고 고민한다는 걸 보여주면서 팬들이 겪는 과정도 충분히 멋지다고 말해주고 싶어요."

이 같은 고민은 앨범 전반에도 반영됐다. 타이틀곡과 다른 분위기의 '왓!'은 EDM 페스티벌 성향의 곡으로 네 멤버 모두 랩에 도전했다. 회사와 곡의 방향과 메시지, 콘셉트의 작은 부분까지 의견을 나누는 과정 역시 이들이 말하는 '보이지 않는 땀'이다. 여기에 서로 다른 네 멤버의 개성도 팀의 강점이다. 보컬과 랩, 퍼포먼스는 물론 무대 위 표현 방식까지 색깔이 뚜렷해 한 무대에서도 멤버별 매력을 보는 재미를 살렸다.

데뷔 3주년을 맞았지만 목표는 여전히 선명하다. 이번 활동으로 음악방송 1위에 오르고 '스티키' 이상의 사랑을 받는 것이다. 앞으로도 R&B와 팝을 기반으로 팀의 색깔을 지키면서 새로운 장르에 도전할 계획이다. "앞으로는 '핫한 팀'보다 실력으로 인정받는 아티스트가 되고 싶어요. 팬분들이 '우리가 기다렸던 키스오브라이프다'라고 느낄 수 있도록 최선을 다하겠습니다."
이다혜 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[시론] 서울대와 육사는 왜 다른가: ‘피해자 코스프레’ 뒤에 숨은 조폭적 동문 문화의 민낯

“AI 승부수 힘 싣는다”…지마켓, 메타 출신 전문가 영입

올 상반기 주식 양도세 예정신고 8월말까지 신고·납부해야

호르무즈 합의 기대·AI 실적에 뉴욕증시 최고치…브렌트유 5.3% 급락

미국 “호르무즈 합의 임박”…이란 통제권 고수·미 정밀미사일 고갈이 타결 변수

내년 최저임금 1만700원 확정하자 소상공인 행정소송

高부채비율에 600억 수혈받는 두산건설…견조한 수익에도 허리띠 졸라맨다

지금 뜨는 뉴스

“무슨 말이 하고 싶은데?”…은근히 싫어하는 말버릇7

유비 닮은 판다를 찾아간 청두, 24가지 맛이 기다린다

광복절 앞두고 독립운동가 조롱 게시물…처벌 왜 안하나

“어쩐지 자꾸 욱하더라”…폭염이 정신건강에 미치는 영향

생애 첫 차·패밀리카로… 36년간 8세대 진화 ‘국민차 아반떼’