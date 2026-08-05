[인터뷰] 키스오브라이프 “보이지 않는 땀까지 전하고 싶어요”

3주년 맞아 세 번째 싱글 '스웨트'로 여름 컴백

'스티키' 잇는 여름 대표곡 "실력으로 인정받고 싶어"

키오프 0 키스오브라이프/S2엔터테인먼트

키스오브라이프 0 키스오브라이프/S2엔터테인먼트

"완벽하지 않아도 괜찮다는 마음을 담았어요. 저희가 흘린 땀과 노력도 부끄러워하지 않았으면 좋겠습니다."데뷔 3주년을 맞은 그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 지난 4일 세 번째 싱글 '스웨트'(SWEAT)를 발표하고 다시 여름 가요계에 도전한다. 지난해 '스티키'(Sticky)로 여름 대표곡을 남긴 이들은 이번에는 '땀'을 키워드로 성장의 과정과 노력의 의미를 전한다.키스오브라이프는 최근 서울 강남구 한 카페에서 진행된 인터뷰에서 "'스웨트'는 저희가 즐기면서 준비한 만큼 자신 있는 곡"이라며 "이번 여름을 책임질 수 있는 완성도 있는 노래를 들려드리고 싶었다"고 말했다.이번 앨범에는 타이틀곡 '스웨트'와 수록곡 '왓!'(WHAT!)이 담겼다. 타이틀곡은 멤버들이 처음 듣자마자 의견을 모아 선택했다. 팀이 그리고 있던 방향과 맞닿아 있을 뿐 아니라 '땀'이라는 단어를 여름의 열기와 보이지 않는 노력으로 폭넓게 풀어낼 수 있다는 점에 끌렸다.같은 여름곡이지만 전작과는 분위기부터 다르다. 이들은 "'스티키'가 바람 부는 해변이라면 '스웨트'는 뜨거운 태양 아래 사막 같은 곡"이라며 "마냥 뜨겁고 당당한 모습보다 불안하고 완벽하지 않은 과정까지 받아들이자는 메시지를 전하고 싶었다"고 했다.이러한 차이는 퍼포먼스에도 이어졌다. 강렬함보다 보는 재미와 자유로운 에너지를 살렸고 누구나 따라 하고 싶은 포인트 안무를 더했다. 뮤직비디오에는 멤버들의 의견을 반영한 맨발 군무도 담겼다.이번 앨범은 쉼 없이 달려온 지난 3년을 돌아보는 작업이기도 했다. 평균 3~4개월마다 신곡을 선보였지만 멤버들은 이제야 본격적인 출발선에 섰다고 봤다. 힘든 순간에도 쉬고 싶은 마음보다 새로운 음악과 무대를 보여주고 싶은 욕심이 더 컸다. 그 시간을 지나며 키스오브라이프가 말하는 '당당함'의 의미도 달라졌다.처음에는 자신감 있는 모습을 보여주는 데 집중했다면 이제는 불안하고 부족한 자신을 인정하는 태도까지 당당함으로 받아들인다. "확신이 서지 않을 때는 멤버들끼리 솔직하게 이야기하며 힘을 얻어요. 우리도 계속 흔들리고 고민한다는 걸 보여주면서 팬들이 겪는 과정도 충분히 멋지다고 말해주고 싶어요."이 같은 고민은 앨범 전반에도 반영됐다. 타이틀곡과 다른 분위기의 '왓!'은 EDM 페스티벌 성향의 곡으로 네 멤버 모두 랩에 도전했다. 회사와 곡의 방향과 메시지, 콘셉트의 작은 부분까지 의견을 나누는 과정 역시 이들이 말하는 '보이지 않는 땀'이다. 여기에 서로 다른 네 멤버의 개성도 팀의 강점이다. 보컬과 랩, 퍼포먼스는 물론 무대 위 표현 방식까지 색깔이 뚜렷해 한 무대에서도 멤버별 매력을 보는 재미를 살렸다.데뷔 3주년을 맞았지만 목표는 여전히 선명하다. 이번 활동으로 음악방송 1위에 오르고 '스티키' 이상의 사랑을 받는 것이다. 앞으로도 R&B와 팝을 기반으로 팀의 색깔을 지키면서 새로운 장르에 도전할 계획이다. "앞으로는 '핫한 팀'보다 실력으로 인정받는 아티스트가 되고 싶어요. 팬분들이 '우리가 기다렸던 키스오브라이프다'라고 느낄 수 있도록 최선을 다하겠습니다."