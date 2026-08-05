금호건설, 2149억 규모 ‘영종하늘도시 A4·A6블록’ 수주…703가구 조성

1 0 영종하늘도시 A4·A6블록 공동주택 신축공사 조감도.

금호건설은 에스아이리얼티에서 발주한 인천 영종하늘도시 A4·A6블록 공동주택 신축공사를 지난 4일 수주했다고 5일 밝혔다.해당 사업은 지하 2층~지상 20층, 8개 동, 총 703가구 규모의 공동주택을 조성하는 프로젝트다. 금호건설이 단독으로 시공을 맡는다. 총 공사비는 2149억원 규모다. 단지는 금호건설의 주거 브랜드 '아테라'를 적용한다.A4블록은 지하 2층~지상 20층, 4개 동, 335가구 규모로 조성되며, A6블록은 지하 2층~지상 20층, 4개 동, 368가구로 건립된다. 두 단지 모두 전용면적 84㎡ 단일 평형으로 구성되며 A·B·C 3개 타입을 선보인다. 오는 12월 착공해 2029년 6월 준공 예정이다.단지는 전 가구를 남동·남서향 위주로 배치해 채광을 극대화했으며, 커튼월룩과 유리난간을 적용했다. 특화 발코니 설계를 적용해 공간 활용성과 주거 쾌적성을 높였다. 입주민을 위한 다양한 커뮤니티 시설도 함께 조성한다. 양 단지에는 수경시설을 비롯해 다양한 부대시설을 마련할 예정이다.입지 여건도 우수하다. 공항철도 운서역이 가까워 대중교통 이용이 편리하며, 제2경인고속도로(인천대교) 접근성도 뛰어나다. 단지 인근에는 인천윤슬초와 영종고가 위치하고, 운서중·인천과학고·인천국제고도 가깝다. 운서역 상권과 롯데마트 등 생활편의시설 이용도 편리하다. 단지 주변에는 영종하늘도시 근린공원과 백운산으로 이어지는 생태축이 조성돼 있다.