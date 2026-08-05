닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

건설·부동산 업계소식

금호건설, 2149억 규모 ‘영종하늘도시 A4·A6블록’ 수주…703가구 조성

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260805010001497

글자크기

닫기

이수일 기자

승인 : 2026. 08. 05. 11:42

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

1
영종하늘도시 A4·A6블록 공동주택 신축공사 조감도.
금호건설은 에스아이리얼티에서 발주한 인천 영종하늘도시 A4·A6블록 공동주택 신축공사를 지난 4일 수주했다고 5일 밝혔다.

해당 사업은 지하 2층~지상 20층, 8개 동, 총 703가구 규모의 공동주택을 조성하는 프로젝트다. 금호건설이 단독으로 시공을 맡는다. 총 공사비는 2149억원 규모다. 단지는 금호건설의 주거 브랜드 '아테라'를 적용한다.

A4블록은 지하 2층~지상 20층, 4개 동, 335가구 규모로 조성되며, A6블록은 지하 2층~지상 20층, 4개 동, 368가구로 건립된다. 두 단지 모두 전용면적 84㎡ 단일 평형으로 구성되며 A·B·C 3개 타입을 선보인다. 오는 12월 착공해 2029년 6월 준공 예정이다.

단지는 전 가구를 남동·남서향 위주로 배치해 채광을 극대화했으며, 커튼월룩과 유리난간을 적용했다. 특화 발코니 설계를 적용해 공간 활용성과 주거 쾌적성을 높였다. 입주민을 위한 다양한 커뮤니티 시설도 함께 조성한다. 양 단지에는 수경시설을 비롯해 다양한 부대시설을 마련할 예정이다.

입지 여건도 우수하다. 공항철도 운서역이 가까워 대중교통 이용이 편리하며, 제2경인고속도로(인천대교) 접근성도 뛰어나다. 단지 인근에는 인천윤슬초와 영종고가 위치하고, 운서중·인천과학고·인천국제고도 가깝다. 운서역 상권과 롯데마트 등 생활편의시설 이용도 편리하다. 단지 주변에는 영종하늘도시 근린공원과 백운산으로 이어지는 생태축이 조성돼 있다.
이수일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[시론] 서울대와 육사는 왜 다른가: ‘피해자 코스프레’ 뒤에 숨은 조폭적 동문 문화의 민낯

“AI 승부수 힘 싣는다”…지마켓, 메타 출신 전문가 영입

호르무즈 합의 기대·AI 실적에 뉴욕증시 최고치…브렌트유 5.3% 급락

미국 “호르무즈 합의 임박”…이란 통제권 고수·미 정밀미사일 고갈이 타결 변수

高부채비율에 600억 수혈받는 두산건설…견조한 수익에도 허리띠 졸라맨다

내년 최저임금 1만700원 확정하자 소상공인 행정소송

K-뷰티·고마진 무기…동국·JW중외·동아ST ‘1조 클럽’ 도전

지금 뜨는 뉴스

“무슨 말이 하고 싶은데?”…은근히 싫어하는 말버릇7

유비 닮은 판다를 찾아간 청두, 24가지 맛이 기다린다

광복절 앞두고 독립운동가 조롱 게시물…처벌 왜 안하나

“어쩐지 자꾸 욱하더라”…폭염이 정신건강에 미치는 영향

생애 첫 차·패밀리카로… 36년간 8세대 진화 ‘국민차 아반떼’