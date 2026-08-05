닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

문화·연예 여행·레저

한국관광공사, 데이터랩 활용 우수 사례 공모

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260805010001527

글자크기

닫기

이장원 기자

승인 : 2026. 08. 05. 12:52

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

대상 500만원 등 19점 시상
[한국관광공사] 경진대회 포스터
한국관광공사 제공
한국관광 데이터랩의 우수 활용 사례를 심사하는 '2026 한국관광 데이터랩 활용 경진대회'가 진행된다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 이번 경진대회 참가 접수를 오는 9월 30일 오후 2시까지 받는다고 밝혔다. 공모 주제는 데이터랩 데이터를 활용한 성과 창출 사례로, 관광 이외 분야 데이터와 융복합해 성과를 낸 사례도 포함된다. 지역 방문자 특성 분석을 통한 축제 흥행 전략, 관광객 소비 패턴 분석을 통한 지역 상권 활성화 전략 등이 이에 해당된다. 개인·팀(최대 4인)·기관 중 하나를 선택해 참가 가능하다.

이번 경진대회에선 서면심사와 발표심사를 거쳐 총 19점을 시상한다. 대상(문체부 장관상) 1점에 500만 원, 최우수상(공사 사장상) 2점에 각 200만 원, 우수상 6점에 각 100만 원, 장려상 10점에 각 50만 원이 수여된다. 시상식은 10월 23일 서울에서 진행될 예정이다.

이미숙 관광공사 관광데이터허브팀장은 "데이터랩의 올해 상반기 월평균 방문자 수는 지난해보다 23.6% 증가한 약 78만 명으로, 누적 500만 명을 넘어섰다"며 "이번에 발굴된 우수 활용사례도 더 많은 현장에 공유돼 관광산업 전반의 경쟁력 향상으로 이어지길 기대한다"고 밝혔다.
이장원 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[시론] 서울대와 육사는 왜 다른가: ‘피해자 코스프레’ 뒤에 숨은 조폭적 동문 문화의 민낯

“AI 승부수 힘 싣는다”…지마켓, 메타 출신 전문가 영입

호르무즈 합의 기대·AI 실적에 뉴욕증시 최고치…브렌트유 5.3% 급락

미국 “호르무즈 합의 임박”…이란 통제권 고수·미 정밀미사일 고갈이 타결 변수

高부채비율에 600억 수혈받는 두산건설…견조한 수익에도 허리띠 졸라맨다

내년 최저임금 1만700원 확정하자 소상공인 행정소송

K-뷰티·고마진 무기…동국·JW중외·동아ST ‘1조 클럽’ 도전

지금 뜨는 뉴스

“무슨 말이 하고 싶은데?”…은근히 싫어하는 말버릇7

유비 닮은 판다를 찾아간 청두, 24가지 맛이 기다린다

광복절 앞두고 독립운동가 조롱 게시물…처벌 왜 안하나

“어쩐지 자꾸 욱하더라”…폭염이 정신건강에 미치는 영향

생애 첫 차·패밀리카로… 36년간 8세대 진화 ‘국민차 아반떼’