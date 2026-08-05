한국관광공사, 데이터랩 활용 우수 사례 공모

대상 500만원 등 19점 시상

[한국관광공사] 경진대회 포스터 0 한국관광공사 제공

한국관광 데이터랩의 우수 활용 사례를 심사하는 '2026 한국관광 데이터랩 활용 경진대회'가 진행된다.문화체육관광부와 한국관광공사는 이번 경진대회 참가 접수를 오는 9월 30일 오후 2시까지 받는다고 밝혔다. 공모 주제는 데이터랩 데이터를 활용한 성과 창출 사례로, 관광 이외 분야 데이터와 융복합해 성과를 낸 사례도 포함된다. 지역 방문자 특성 분석을 통한 축제 흥행 전략, 관광객 소비 패턴 분석을 통한 지역 상권 활성화 전략 등이 이에 해당된다. 개인·팀(최대 4인)·기관 중 하나를 선택해 참가 가능하다.이번 경진대회에선 서면심사와 발표심사를 거쳐 총 19점을 시상한다. 대상(문체부 장관상) 1점에 500만 원, 최우수상(공사 사장상) 2점에 각 200만 원, 우수상 6점에 각 100만 원, 장려상 10점에 각 50만 원이 수여된다. 시상식은 10월 23일 서울에서 진행될 예정이다.이미숙 관광공사 관광데이터허브팀장은 "데이터랩의 올해 상반기 월평균 방문자 수는 지난해보다 23.6% 증가한 약 78만 명으로, 누적 500만 명을 넘어섰다"며 "이번에 발굴된 우수 활용사례도 더 많은 현장에 공유돼 관광산업 전반의 경쟁력 향상으로 이어지길 기대한다"고 밝혔다.