락앤락, 신제품 마이크로레디·울트라이탄 원터치 출시

제품 이미지 0 마이크로레디(오른쪽)과 울트라이탄 원터치. /락앤락

락앤락은 전자레인지 사용에 특화된 스테인리스 용기 '마이크로레디'와 신제품 '올트라이탄 원터치'를 출시했다고 5일 밝혔다.마이크로레디는 안티 스파크 절연 코팅 기술로 전자파를 차단해 스파크 걱정 없이 전자레인지에서도 안심하고 사용할 수 있는 것이 특징이다.올트라이탄 원터치는 몸체부터 뚜껑까지 모두 트라이탄 소재를 적용해 출시 당시 소재의 기준을 높였다는 평가를 받으며 큰 인기를 끌었다. 이번에 선보이는 제품은 한 번에 쉽게 오픈할 수 있는 원터치 클립형 캡을 적용해 출시 전부터 기대를 모았다.비스페놀계 물질 7종이 모두 검출되지 않았으며 무게가 가볍고 투명한 바디로 식재료를 쉽게 확인할 수 있다. 실리콘 패킹까지 항균소재를 적용해 더욱 위생적으로 사용할 수 있는 것도 장점이다.원터치 캡을 열면 스팀홀로도 사용할 수 있어 뚜껑을 분리하지 않고 전자레인지에 바로 사용할 수 있다. 기존 비스프리 모듈러 플러스·올트라이탄 시리즈와 바디, 캡 등을 서로 호환해 사용할 수 있어 활용도를 높였다.락앤락 관계자는 "앞으로도 글로벌 밀폐용기 시장을 선도하는 기술력과 노하우를 바탕으로 소비자들의 다양한 니즈를 반영한 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.