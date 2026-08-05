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배민-서울시, 미식관광·지역경제 활성화 MOU 체결

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이철현 기자

승인 : 2026. 08. 05. 15:51

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[보도자료이미지2] 배민, 서울시와 손잡고 K-배달 문화 확산 나선다_260805
외국인이 배달 서비스를 이용하고 있는 모습. /우아한형제들
배달의민족 운영사 우아한형제들은 서울특별시와 '미식관광 및 지역경제 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 5일 밝혔다.

이에 따라 양 기관은 '2026 한강 밤핑'과 연계해 8월 한 달간 서울 여의도와 뚝섬한강공원에서 외국인 관광객 대상 K-배달 문화 체험 캠페인을 추진한다.

이 행사는 수영장, 축제, 공연, 영화, 배달 서비스 등의 콘텐츠를 연계해 시민과 관광객이 낮부터 밤, 새벽까지 머무를 수 있도록 기획한 체류형 야간관광 프로그램이다. 축제 기간 여의도와 뚝섬한강공원 일대에는 심야에도 음식을 즐길 수 있는 특화공간이 운영되며 라이더 진입이 용이하고 원활한 음식 수령을 돕는 야간 배달존도 마련된다.

배민은 이 기간에 맞춰 외국인 관광객을 위한 전용 프로모션 페이지를 운영한다. 축제가 열리는 한강공원을 찾은 관광객이라면 누구나 이용할 수 있도록 현장에 배치한 홍보배너 QR코드를 통해서도 접속할 수 있도록 했다.

해당 프로모션 페이지에서는 영어, 일본어, 중국어 등 다양한 언어로 축제 정보를 안내하고, 2만원 이상 주문 시 3000원을 할인해주는 쿠폰도 함께 제공한다. 외국인은 국내 전화번호와 외국인등록번호로 회원가입할 수 있고 별도 가입 없이도 해외 전화번호로 문자 인증만 거치면 배민에서 바로 음식을 주문할 수 있다.

우아한형제들 윤석준 브랜드커뮤니케이션전략부문 총괄사장은 "외국인 관광객이 배민 앱을 통해 한국의 맛있는 음식을 더 친숙하게 경험할 수 있도록 관련 서비스를 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
이철현 기자

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