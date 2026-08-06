명지대, 전국 고교생 대상 반도체공학캠프 연다

첨단 FAB 투어·노광공정 실습 진행

0 MJ전공캠프 실습사진

명지대학교(총장 임연수)는 지난 4일 자연캠퍼스 제3공학관에서 전국 고등학생을 대상으로 ‘2026학년도 MJ전공캠프(반도체공학캠프)’를 성황리에 개최했다.

2026년 고교교육 기여대학 지원사업의 일환으로 마련된 이번 전공캠프에는 차세대 반도체 산업 인재를 꿈꾸는 전국 고교생들이 참가해 대학의 첨단 연구 시설과 장비를 직접 활용하는 밀도 높은 실습을 진행했다.

캠프 오전 일정은 반도체·ICT대학 반도체공학부 이민욱 교수의 지도 아래 진공 장비 및 광학 장치 세팅, 분광 기초 실험, 아르곤/질소 플라즈마 진단 등 반도체 제조의 기반이 되는 진공 기술 교육으로 시작됐다. 오후에는 반도체·ICT대학 반도체공학부 심재삼 교수와 함께 반도체공정 개론을 학습한 뒤 실제 FAB(반도체 제조 공정 라인) 투어와 노광공정 실습을 이어갔다. 끝으로 반도체·ICT대학 반도체공학부 김민우 교수의 주도로 트랜지스터·커패시터의 동작 원리를 이해하고 직접 트랜지스터의 I-V 특성을 측정하는 분석 기술 실습까지 진행하며 첨단 반도체 공정 전반을 깊이 있게 체험했다.

캠프에 참여한 한 고등학생은 “교과서나 뉴스에서만 보던 FAB과 노광장비를 실제 대학 연구실에서 직접 다뤄보고 측정까지 해보니 반도체 공학도가 되겠다는 목표가 더욱 명확해졌다”며 “전문적인 내용을 교수님들께서 눈높이에 맞춰 친절히 설명해 주셔서 더욱 뜻깊은 시간이었다”고 소감을 밝혔다.

최민석 명지대학교 입학처장은 “이번 반도체공학캠프는 고교생들이 대학의 고도화된 실험·실습 인프라를 직접 경험하며 자신의 진로를 구체화할 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 미래 첨단 산업 분야를 중심으로 수험생들에게 실질적인 진로 탐색의 기회를 제공할 수 있는 다채로운 전공 체험 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 전했다.

한편, 명지대학교 입학팀은 MJ전공캠프 외에도 MJ모의전형, MJ대입공감, MJ교사연수, MJ대입포럼 등 다양한 프로그램을 통해 수험생과 학부모의 입시 부담 완화에 기여하고 있으며, 위촉사정관 및 전임사정관 평가 전문성 교육을 지속 실시하여 공정하고 투명한 입학전형을 운영하고 있다.