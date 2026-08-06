니뽕내뽕, ‘뽕스런세일’ 프로모션…마라 신메뉴 2종 최대 반값 할인

'마라짬뽕·핵마라짬뽕' 신제품 출시

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/니뽕내뽕

퓨전 짬뽕 브랜드 니뽕내뽕이 신메뉴 '마라짬뽕 시리즈' 2종을 출시하고 이를 기념해 최대 50% 할인 프로모션을 진행한다.

니뽕내뽕은 6일부터 8일까지 3일간 '뽕스런세일'을 열고 신메뉴 '핵마라짬뽕'을 50%, '마라짬뽕'을 30% 할인 판매한다고 6일 밝혔다.

이번 신메뉴는 '마라짬뽕'과 '핵마라짬뽕' 2종으로 구성됐다. 이 가운데 '핵마라짬뽕'은 기존 마라짬뽕보다 매운맛과 얼얼한 풍미를 한층 강화해 강한 매운맛을 선호하는 소비자를 겨냥한 메뉴다.

'뽕스런세일'은 지난해 처음 진행된 니뽕내뽕의 할인 행사로, 올해도 동일한 형태로 운영된다.

한편 지난달 15일 문을 연 '니뽕내뽕 시흥장곡점'은 타임스퀘어직영점, 용산아이파크몰점에 이어 브랜드 리뉴얼 콘셉트를 적용한 매장이다. 경기 시흥시 장곡동에 위치한 해당 매장은 일평균 매출 300만원 이상을 기록하며 안정적인 운영을 이어가고 있다고 회사 측은 설명했다.

니뽕내뽕 관계자는 "시흥장곡점의 성과는 브랜드에 대한 소비자 관심을 보여주는 사례"라며 "10년 이상 운영된 브랜드임에도 신규 가맹점에서 좋은 성과를 낸 것은 브랜드 경쟁력과 인테리어 리뉴얼 효과가 반영된 결과"라고 말했다.

이어 "앞으로도 브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화해 전국 가맹점의 안정적인 성장을 지원할 계획"이라고 밝혔다.

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