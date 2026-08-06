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TYM, 북미 중대형 트랙터 판매 확대에 상반기 영업익 59% 증가

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장지영 기자

승인 : 2026. 08. 06. 14:09

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상반기 매출 5522억원·영업이익 626억원 기록
북미 중대형 트랙터 판매 확대에 수익성 개선
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TYM T6115 트랙터./TYM
TYM이 북미 시장에서 중대형 트랙터 판매 확대에 힘입어 올해 상반기 영업이익을 60% 가까이 늘렸다.

6일 TYM에 따르면 올해 상반기 연결 기준 잠정 매출은 5522억원, 영업이익은 626억원으로 전년 동기 대비 각각 13.1%, 59.1% 증가했다.

당기순이익은 567억원으로 148.0% 늘었다. 영업이익률과 순이익률은 각각 11.3%, 10.3%를 기록했다.

2분기 매출은 2625억원으로 전년 동기와 비슷한 수준을 유지했다. 영업이익은 276억원, 당기순이익은 265억원으로 각각 13.9%, 110.8% 증가했다.

TYM은 북미 시장에서 T4058P와 T5075 등 전략 모델 판매를 확대하고 중대형 트랙터 비중을 높인 것이 실적 개선을 이끌었다고 설명했다. 북미 딜러 대상 기술 교육과 부품 공급 체계 강화도 현지 영업 기반을 뒷받침한 것으로 분석했다.

대미 관세와 중동 지역 지정학적 리스크 등 대외 불확실성이 이어졌지만 북미 시장 판매 호조가 실적을 견인했다는 게 회사 측 설명이다.

김소원 TYM 대표는 "글로벌 시장에서 고객이 원하는 제품과 서비스를 제공하며 쌓아온 경쟁력이 입증된 결과"라며 "차별화된 제품 경쟁력과 기술 혁신을 바탕으로 지속 가능한 성장을 이어가겠다"고 말했다.
장지영 기자

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