닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

IT·과학 신상품

스파이더맨이 접는 ‘갤럭시Z폴드8’…100만뷰 터진 영상에 숨겨진 반전

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260806010002103

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 08. 06. 15:04

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

공식광고 아닌 두바이 활동 크리에이터가 제작
이용자들 "매우 놀라워, 진짜 광고로 착각"


삼성전자의 폴더블 스마트폰 '갤럭시Z폴드8'을 거대한 옥외광고처럼 연출한 한 해외 크리에이터의 영상이 온라인에서 화제를 모으고 있다.

최근 인스타그램 릴스 계정 100.pixels에는 두바이 도심 건물 외벽에 갤럭시 Z폴드8이 설치된 것처럼 구현한 가상 영상이 공개돼 조회수 100만회를 넘어섰다.

영상에는 초대형 갤럭시 Z폴드8 위로 스파이더맨이 등장해 거미줄을 이용해 스마트폰을 접는 장면이 담겼다. 실제 건물 외벽에 설치된 광고처럼 자연스럽게 연출돼 온라인에서는 "진짜 광고인 줄 알았다"는 반응도 있었다.

영상을 제작한 이는 두바이에서 활동하는 릴스 크리에이터 무스타파 엘디아스티(Mustafa Eldiasty)다. 그는 영상과 함께 "평범한 광고판은 아니죠"라고 글을 적었다.

해당 영상은 삼성전자의 공식 광고가 아니다. 삼성전자에 따르면 이 영상은 회사와 협업해 제작된 콘텐츠가 아니라 크리에이터가 자발적으로 제작해 게시한 것이다.

삼성전자 공식 계정도 관심을 보였다. 삼성전자 네덜란드 공식 인스타그램 계정은 댓글로 "그래도 멋있긴 하죠?"라고 남겼다.

이 밖에도 이용자들은 "정말 대단하다", "훌륭한 광고다", "실제로 움직인 건가? 정말 놀랍다" 등의 반응을 보이며 높은 관심을 나타냈다.

갤럭시Z폴드8은 6일부터 한국에서 공식 판매를 시작했으며 미국, 영국, 인도, 일본 등 글로벌 시장에도 순차적으로 선보인다.

삼성
/인스타그램 100.pixels
정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

삼성·SK하이닉스, 美 규제 위험 분산…中 장비·주주환원·美 상장 ‘3중 카드’

이란·오만, 호르무즈 항로 좌표 합의…60일 재개방안, 이란 통제권 문턱 넘을까

李대통령 “과거 관습 탈피해 비상한 해법으로 주택 공급 해법 마련”

트리니티항공, SSC 모델 선언…“고객 맞춤형 항공사로”

“트럼프, 탄약 부족 문제로 헤그세스 질책”…美 국방부 “재고 고갈 사실 아냐”

韓 삼전닉스 라이벌 臺 TSMC 생산량 폭발 전망

[마켓파워]한화 3세 독립경영 시동…김동원 금융 홀로서기 시나리오는

지금 뜨는 뉴스

‘저탄고지’는 지났다…건강 식사로 뜨는 ‘파이버 맥싱’

한화 세계불꽃축제 9월 5일 조기 개최…韓·美·英 참가

진화한 ‘8세대 아반떼’ 계약 시작…풀옵션 가격이 무려

제주서 스노클링 즐겼는데…닷새 뒤 온몸에 발진, 무슨 일?

“무슨 말이 하고 싶은데?”…은근히 싫어하는 말버릇7