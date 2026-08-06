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재일동포 어린이 60명, 한국외대서 한국어·문화 체험

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지환혁 기자

승인 : 2026. 08. 06. 15:41

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2026 차세대 한국어 집중캠프 7박 8일간 재외동포협력센터와 공동 운영
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재일동포 어린이 60명이 한국외대가 주최하는 2026 차세대동포 한국어 집중캠프에 참가해 기념촬영하고 있다. /한국외대
일본에 거주하는 재일동포 어린이 60명이 한국외국어대학교에서 한국어와 한국 문화를 배우는 여름방학을 보낸다.

한국외대는 재외동포청 산하 재외동포협력센터와 함께 지난 3일부터 10일까지 '2026 차세대동포 한국어 집중캠프'를 진행하고 있다.

6일 한국외대에 따르면 지난해에 이어 두 번째로 열리는 이번 캠프에는 일본 각지에 거주하는 초등학교 4~6학년 학생들이 참가했다. 학생들은 7박 8일 동안 수준별 한국어 수업과 역사·문화 체험, 또래 교류 프로그램에 참여한다.

한국외대는 학생들의 한국어 수준에 맞춰 수업을 편성하고, 대학의 교육 자원을 활용한 체험 프로그램을 마련했다. 모의법정과 K팝 댄스, 카페 운영 등 여러 직업을 체험하는 '꿈꾸는 HUFS 키자니아'와 외국인 유학생들이 자신의 언어와 문화를 소개하는 프로그램 등이 운영된다.

한국어로 태극기를 꾸미는 수업과 한국 어린이들이 참여하는 미니 운동회도 열린다. 롯데월드와 떡박물관, 뮤지엄김치간 견학, 뮤지컬 관람 등 한국 문화를 접할 수 있는 일정도 포함됐다.

한국외대는 한국어 교육과 체험 활동을 함께 구성해 학생들이 일상 속에서 한국어를 사용하고 또래들과 자연스럽게 교류하도록 프로그램을 설계했다.

캠프를 총괄한 안정민 한국외대 KFL학부 교수는 "학생들이 한국어와 한국 문화를 배우고 또래 친구들과 소통하며 우정을 쌓는 시간이 되길 바란다"고 말했다.
지환혁 기자

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