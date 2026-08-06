신목동역에 ‘이대목동병원’ 함께 표기…전용 셔틀버스도 운행

9월부터 역명판·노선도·안내방송에 반영

내원객 접근성 높이고 대중교통 연계 강화

이대목동병원 전경 0 이대목동병원 전경/이화여자대학교 의료원

이화여자대학교 의료원이 9호선 신목동역에 '이대목동병원'을 부역명으로 표기하고 전용 셔틀버스를 운행하는 등 내원객의 교통 편의 개선에 나선다.이화여자대학교 의료원은 오는 9월 1일부터 서울 지하철 9호선 신목동역에 '이대목동병원(Ewha Womans Univ. Mokdong Hospital)'이 부역명으로 표기된다고 6일 밝혔다.이번 역명병기 사업은 병원을 찾는 환자와 내원객의 접근성을 높이기 위해 추진됐다. 계약 기간은 9월 1일부터 3년이며 추후 연장할 수 있다.이에 따라 9월부터 전동차 내 안내방송에서 신목동역과 함께 이대목동병원 명칭이 안내된다. 역사 내 안내표지판과 출구 폴사인, 승강장 역명판을 비롯해 9호선 전체 노선도에도 이대목동병원이 표기된다.이대목동병원은 역명병기 시행에 맞춰 신목동역과 병원을 오가는 전용 셔틀버스도 운영할 계획이다. 병원을 처음 찾는 환자와 고령 내원객 등의 이동 편의성이 높아질 것으로 병원 측은 기대하고 있다.이대목동병원은 역명병기 시행 시점에 맞춰 온·오프라인 홍보 캠페인을 진행하고 대중교통 연계 안내 서비스도 강화할 예정이다.김한수 이대목동병원장은 "이번 역명병기 사업은 서울 서남권 대표 상급종합병원으로서 환자 곁으로 더 가까이 다가가기 위한 출발점"이라며 "내원객이 체감할 수 있는 서비스와 교통 편의 개선을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.