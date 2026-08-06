BGF리테일, 2분기 영업익 22% 증가…고마진 상품·외국인 수요에 ‘호실적’

기존 점포 성장률 4.2% 기록…장보기 상품·차별화 상품 판매 확대

CU 점포 전경 (2) 0 CU 점포 전경./BGF리테일

BGF리테일이 여름철 고마진 상품 판매 증가와 외국인 고객 유입 확대에 힘입어 올해 2분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 거뒀다. 물류 파업에 따른 일회성 비용이 발생했음에도 상품 구성 개선과 동일점 성장세가 이어지며 수익성이 큰 폭으로 개선됐다.6일 BGF리테일은 올해 2분기 연결 기준 매출 2조4268억원, 영업이익 849억원을 기록했다고 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 6.0%, 영업이익은 22.3% 증가했다. 영업이익률은 3.5%로 1년 전보다 0.5%포인트 상승했다.상반기 누적 기준으로는 매출 4조5472억원, 영업이익 1230억원을 기록해 각각 전년 대비 5.6%, 33.7% 증가했다.회사는 전년보다 적은 강수일수와 평균기온 상승 등 우호적인 기상 여건, 소비심리 회복, 고유가 피해지원금 효과, 외국인 관광객 증가 등이 실적 개선을 이끌었다고 설명했다.특히 음료와 아이스크림 등 여름철 고마진 상품 판매가 늘어난 데다 '깨먹는 디저트' 시리즈와 PBICK 더 키친 간편식 등 차별화 상품이 인기를 끌며 매출 성장을 견인했다. 생필품 프로모션도 고객 유입에 기여했다.상품 구성도 개선됐다. 식품과 가공식품 비중은 각각 0.4%포인트, 0.9%포인트 확대된 반면 담배 비중은 1.2%포인트 줄면서 평균 상품이익률이 높아졌다. 식품과 가공식품 중심의 상품 믹스 개선으로 매출총이익률은 19.1%를 기록해 전년보다 0.4%포인트 상승했다.편의점 본연의 경쟁력을 높인 전략도 성과를 냈다. 2분기 기존 점포 성장률은 4.2%를 기록했으며 객수는 3.0% 증가했다. 장보기 상품 매출은 전년 동기 대비 18.2% 늘었고, 디저트와 아이스크림, 식재료 등 차별화 상품도 두 자릿수 성장세를 이어갔다.외국인 고객 증가도 실적을 뒷받침했다. 2분기 외국인 매출은 전년 대비 60.1% 증가했으며 전체 매출에서 차지하는 비중도 0.8%포인트 확대됐다. 회사는 관광객을 겨냥한 관광상품 특화점과 해외 간편결제 서비스를 확대하는 한편, 국내 거주 외국인을 위한 해외 식재료 운영점과 생활 서비스를 강화하며 고객층을 세분화하고 있다.BGF리테일은 앞으로도 장보기 특화점과 스마트 그로서리 확대, 외국인 맞춤형 점포 운영 등을 통해 근거리 생활 플랫폼으로서 경쟁력을 강화한다는 방침이다.