BMW 더 뉴 iX3, 한국자동차기자협회 ‘8월의 차’ 선정

링컨 올-뉴 네비게이터 제치고 최종 선정…주행 성능·효율성 높은 평가

노이에 클라쎄 첫 양산 모델…K-COTY 최종 심사 1라운드 직행

사진2-더 뉴 BMW iX3_정측면 0 더 뉴 BMW iX3./BMW

BMW의 전기 스포츠유틸리티차(SUV) '더 뉴 BMW iX3'가 한국자동차기자협회가 선정하는 '2026년 8월의 차'에 이름을 올렸다.한국자동차기자협회(KAJA)는 6일 더 뉴 BMW iX3를 '8월의 차'로 선정했다고 밝혔다.협회 산하 올해의 차 선정위원회는 매월 출시된 신차와 부분변경 모델을 대상으로 디자인, 주행 성능 및 에너지 효율성, 안전·첨단 주행 기술, 인포테인먼트, 공간 활용성, 가격 경쟁력, 종합 상품성 등 7개 부문을 평가해 이달의 차를 선정한다.지난달 출시된 신차 가운데 BMW 더 뉴 iX3와 링컨 올-뉴 네비게이터가 후보에 올랐으며, 더 뉴 iX3는 총점 70점 만점에 58.7점을 받아 최종 선정됐다.더 뉴 iX3는 주행 성능 및 에너지 효율성 부문에서 9점을 받아 가장 높은 평가를 받았으며, 인포테인먼트 및 커넥티드 시스템과 가격 경쟁력 및 상품 가치 부문에서는 각각 8.7점을 기록했다. 안전·첨단 주행 기술과 종합 상품성 및 구매 매력도 부문에서도 각각 8.3점을 받았다.원선웅 한국자동차기자협회 올해의 차 선정위원장은 "더 뉴 iX3는 BMW가 10년간 준비해 온 노이에 클라쎄 프로젝트의 첫 결실로, 전용 전기차 아키텍처를 기반으로 한 주행 성능과 충전 효율의 진보가 돋보이는 모델"이라며 "국내 인증 기준 611㎞의 1회 충전 주행거리와 350~400kW급 초급속 충전 성능은 프리미엄 전기 SUV 시장의 새로운 기준을 제시한다"고 평가했다.이어 "하트 오브 조이 통합 컴퓨팅 플랫폼을 기반으로 한 주행 감각과 여유로운 2열 공간, 미니멀한 실내 디자인도 프리미엄 SUV 고객들의 기대를 충족시키는 요소"라고 덧붙였다.한편 한국자동차기자협회는 2019년부터 매월 '이달의 차'를 선정하고 있으며, 선정 차량에는 대한민국 올해의 차(K-COTY) 최종 심사 1라운드 직행 자격이 주어진다.