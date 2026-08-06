다급한 민주 서울시당 ‘吳 대응본부’ 신설… “매물공급 확대”

6일 국회 의원회관에서 더불어민주당 서울시당 부동산 정책 간담회가 열리고 있다. 왼쪽부터 민주당 김영배 의원, 정책위의장인 한정애 의원, 남인순 국회부의장, 진성준 의원, 오기형 의원. /연합