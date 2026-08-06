숨이 턱… ‘불가마 폭염’ 절정

전국적으로 40도를 웃도는 기록적인 폭염이 기세를 부리고 있는 6일 서울 여의도 63빌딩에서 열화상카메라로 바라본 서울 시내가 붉게 물들어 있다. 열화상 카메라는 온도가 높을수록 붉게, 낮을수록 푸르게 표시된다. /송의주 기자 songuijoo@