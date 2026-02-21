[백운산 오늘의 운세] 2026년 2월 21일

용띠

40년 막혔던 금전 운이 저녁부터 풀린다. 52년 욕심을 내면 다툼만 생긴다. 64년 바라던 일이 마침내 성사되는 날이다. 76년 막혔던 문서 운이 따시 찾아온다.

88년 운이 따라오니 기쁨이 생긴다.

00년 운이 대체로 나쁘지 않다.