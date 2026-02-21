[백운산 오늘의 운세] 2026년 2월 21일

쥐띠
36년 꼬였던 문제들이 해결된다.
48년 문서 운이 서서히 열린다.
60년 주변 사람들이 부러워하는 운세다.
72년 운이 좋아지니 얼굴의 표정이 밝아진다.
84년 쓸쓸한 일상에 새로운 소식이 들려온다.
96년 즐거움으로 가득한 하루다.
소띠
37년 즐거움과 기쁨으로 가득하다.
49년 답답했던 문제를 가족과 함께 의논한다.
61년 막혔던 금전 운이 서서히 풀릴 운세이다.
73년 경사가 있으니 기쁜 날이다.
85년 집안에 기쁜 일이 생긴다.
97년 일이 어렵지 않게 진행된다.
범띠
38년 바라던 소원을 성취하는 날이다.
50년 상황 판단을 잘해야 한다.
62년 위기를 슬기롭게 대처해 빠져나간다.
74년 잠재된 실력이 빛나게 발휘된다.
86년 소원이 마침내 성취되는 날이다.
98년 구설수가 사라지니 기쁨이 찾아온다.
토끼띠
39년 운이 따르니 행복이 찾아온다.
51년 마음이 한결 편안해지는 날이다.
63년 공덕으로 인해 행복이 찾아온다.
75년 그동안 겪었던 정신적인 고통에서 벗어난다.
87년 경사로운 일이 생기는 날이다.
99년 티끌 모아 태산이다.
용띠
40년 막혔던 금전 운이 저녁부터 풀린다. 52년 욕심을 내면 다툼만 생긴다. 64년 바라던 일이 마침내 성사되는 날이다. 76년 막혔던 문서 운이 따시 찾아온다.
88년 운이 따라오니 기쁨이 생긴다.
00년 운이 대체로 나쁘지 않다.
뱀띠
41년 마음의 평안을 찾게 된다.
53년 금전이 조금씩 새어나가는 날이다.
65년 반가운 소식을 들으니 마음은 한가롭다.
77년 어렵게 금전이 마련된다.
89년 좋은 방향으로 이사한다.
01년 고생 끝에 기쁨이 찾아온다.
말띠
42년 금전 사기를 당하지 않게 각별히 조심한다.
54년 무엇보다 지금 하는 일에 주력한다.
66년 목표 달성을 위해 최선을 다한다.
78년 행운을 잔뜩 얻는 날이다.
90년 마음을 비우니 즐거운 하루다.
02년 일이 무사히 진행된다.
양띠
43년 지인의 도움으로 근심이 사라진다.
55년 걱정했던 고민거리가 사라진다.
67년 침착하게 움직이니 여유가 생긴다.
79년 동서쪽에서 귀인이 찾아온다,
91년 어디를 가나 좋은 운이 따르는 날이다.
03년 책임감 있게 최선을 다해야 한다.
원숭이띠
32년 지인이 나의 고민을 해결해준다.
44년 걱정 많던 건강이 호전된다.
56년 우울할 때는 기분 전환을 하도록 노력한다.
68년 행운이 따르니 운수대통한다.
80년 취업 고민이 풀린다.
92년 그간 미뤄왔던 일이 제대로 이뤄진다.
닭띠
33년 원하는 대로 아직 운이 안 따른다.
45년 아무리 급하여도 신호등을 잘 확인해야 한다
57년 아는 사람들과 다툼 없이 편하게 지낸다.
69년 기다리던 소식이 오후쯤 들린다.
81년 걱정거리가 많아지니 출장을 미룬다.
93년 다툼 없이 지내니 마음이 편한 날이다.
개띠
34년 소식을 하였더니 건강이 다시 좋아진다. 46년 필요했던 자금이 지인 덕분에 마련된다.
58년 욕심부리지 않으니 재물 운이 다가온다.
70년 집안사람들을 힘들게 하던 우환이 사라진다.
82년 오래 만나온 사람과 결혼한다.
94년 매사가 순조롭게 잘 풀린다.
돼지띠
35년 지금은 명예보다 건강에 신경 써야 할 때다.
47년 막혔던 금전 운이 열린다.
59년 갖고 싶었던 선물을 받는다.
71년 주위 사람에게 즐거움을 준다.
83년 막혔던 일이 풀리니 정신없이 바쁜 날이다.
95년 앞을 가로막던 불길 운이 사라진다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장