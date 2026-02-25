[백운산 오늘의 운세] 2026년 2월 25일

쥐띠
36년 생각 중인 일이 아직 풀리지 않는다.
48년 소망이 이뤄지니 운수대통한다.
60년 근심이 생기니 양보해야 한다.
72년 고생 끝에 낙이 온다.
84년 고심 끝에 뜻을 이루는 날이다.
96년 어려움이 많을 때니 작은 것부터 아낀다.
소띠
37년 분주하게 움직여도 실속은 별로 없는 날이다.
49년 지인에게 부탁한 일이 뜻대로 되는 날이다.
61년 지위가 높이 올라가게 된다.
73년 금전 운이 순조롭게 풀려나간다.
85년 행복이 가득 찾아오는 날이다.
97년 급하다고 서두르면 일이 더 지연된다.
범띠
38년 고민이 사라지는 날이다.
50년 즐거운 여행을 떠나게 된다.
62년 뜻 한대로 이뤄지지 않는다.
74년 얻는 것마다 반씩 손실이 생긴다.
86년 바쁘기만 하고 실속은 크게 없다.
98년 원하는 일 시간이 조금 더 걸린다.
토끼띠
39년 마음을 비우고 화를 참는다.
51년 꼬였던 일들이 풀리는 날이다.
63년 뜻대로 되기가 힘든 날이니 굳은 의지로 밀고 나간다.
75년 원했던 일이 문제 없이 이뤄지는 운이다.
87년 타인과의 거래가 트이는 날이다.
99년 하던 일에 더 집중해서 열심히 한다.
용띠
40년 금전 문제로 주변과 다투는 날이니 조심한다.
52년 원하던 것을 얻기 힘든 날이다.
64년 꾀하는 일마다 성사되지 않는다.
76년 금전 운이 서서히 좋아진다.
88년 일이 풀리니 성취감 느낀다.
00년 나갔던 금전 운이 다시 들어온다.
뱀띠
41년 지인과 다투지 않게 조심한다.
53년 문서 운이 좋아지는 날이다.
65년 빠르게 일이 진행되는 날이다.
77년 서두르지 말고 차분히 나가야 성사된다.
89년 세밀한 검토가 필요하다.
01년 꾸준히 노력하면 늦게나마 성취한다.
말띠
42년 집안이 화평해지는 운수다.
54년 운수대통하니 신수가 대길하다.
66년 매사에 최선을 다하도록 한다.
78년 마음을 비우고 새롭게 시작해야 한다.
90년 망설임이 많아지는 날이다.
02년 좋은 운이 오니 이로움이 많다.
양띠
43년 지인의 도움으로 근심이 사라진다.
55년 걱정했던 고민거리가 사라진다.
67년 침착하게 움직이니 여유가 생긴다.
79년 동서쪽에서 귀인이 찾아온다,
91년 어디를 가나 좋은 운이 따르는 날이다.
03년 책임감 있게 최선을 다해야 한다.
원숭이띠
32년 지인이 나의 고민을 해결해준다.
44년 걱정 많던 건강이 호전된다.
56년 우울할 때는 기분 전환을 하도록 노력한다.
68년 행운이 따르니 운수대통한다.
80년 취업 고민이 풀린다.
92년 그간 미뤄왔던 일이 제대로 이뤄진다.
닭띠
33년 원하는 대로 아직 운이 안 따른다.
45년 아무리 급하여도 신호등을 잘 확인해야 한다
57년 아는 사람들과 다툼 없이 편하게 지낸다.
69년 기다리던 소식이 오후쯤 들린다.
81년 걱정거리가 많아지니 출장을 미룬다.
93년 다툼 없이 지내니 마음이 편한 날이다.
개띠
34년 소식을 하였더니 건강이 다시 좋아진다. 46년 필요했던 자금이 지인 덕분에 마련된다.
58년 욕심부리지 않으니 재물 운이 다가온다.
70년 집안사람들을 힘들게 하던 우환이 사라진다.
82년 오래 만나온 사람과 결혼한다.
94년 매사가 순조롭게 잘 풀린다.
돼지띠
35년 지금은 명예보다 건강에 신경 써야 할 때다.
47년 막혔던 금전 운이 열린다.
59년 갖고 싶었던 선물을 받는다.
71년 주위 사람에게 즐거움을 준다.
83년 막혔던 일이 풀리니 정신없이 바쁜 날이다.
95년 앞을 가로막던 불길 운이 사라진다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장