[백운산 오늘의 운세] 2026년 2월 25일

소띠

37년 분주하게 움직여도 실속은 별로 없는 날이다.

49년 지인에게 부탁한 일이 뜻대로 되는 날이다.

61년 지위가 높이 올라가게 된다.

73년 금전 운이 순조롭게 풀려나간다.

85년 행복이 가득 찾아오는 날이다.

97년 급하다고 서두르면 일이 더 지연된다.