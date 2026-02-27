[백운산 오늘의 운세] 2026년 2월 27일

쥐띠
36년 정신적으로 최선을 다하니 마음은 한결 기쁘다.
48년 고민하던 일에서 완전히 벗어나는 날이다.
60년 여행으로 스트레스가 해소된다.
72년 즐거운 여행을 떠난다.
84년 뜻한 대로 아직은 이뤄지지 않는다.
96년 근심이 사라지고 지인들을 만나니 즐겁다.
소띠
37년 남의 일에 간섭하지 않아야 한다.
49년 지인들과 다퉈 근심이 생긴다.
61년 오래전 문서가 금전을 만들어낸다.
73년 고비가 지나가고 행복이 온다.
84년 소원을 성취한다.
97년 꺼진 불도 다시 주의 깊게 봐야 한다.
범띠
38년 문서운이 약하니 중요한 일은 뒤로 미룬다.
50년 매매성사가 뜻대로 안 된다.
62년 문서 도장은 미리 확인한다.
74년 큰 뜻을 가져야 일이 성사된다.
85년 고민이 말끔히 빠져나간다.
98년 마음이 점점 더 풍요롭고 넉넉해진다.
토끼띠
39년 바라던 것을 손에 넣는 때가 아니다.
51년 안락하며 건강한 운이다.
63년 좋은 결과를 나중에 듣게 된다.
75년 운이 별로 없으니 손해만 따르는 날이다.
86년 최선을 다하니 행운이 따라온다.
99년 뜻을 이루는 날이니 마음 안정된다.
용띠
40년 전혀 필요 없는 고민을 사서 하는 날이다.
52년 짜증을 자주 내니 금전운이 약해진다.
64년 건강 검진 계속 미루다가 후회한다.
76년 운전 중에 핸드폰 사용은 큰 위험이 따른다.
88년 꼬였던 일이 오후쯤에 다시 풀린다.
00년 고민하던 일이 말끔히 사라진다.
뱀띠
41년 운수대통으로 금전 운이 다시 좋아진다.
53년 다툴 일이 생기니 피해 가거나 조심해야 한다.
65년 건강 검진을 받지 않아 몸이 힘들어진다.
77년 기다리던 운이 오니 좋은 일이 생긴다.
89년 힘든 고비를 잘 이겨내 넘기는 날이다.
01년 바라던 소원이 마침내 성취한다.
말띠
42년 문서 매매가 성사된다.
54년 길에서 친인척을 우연히 만난다.
66년 몸살과 감기가 떨어져 나간다.
78년 아는 길도 물어보면서 가야 한다.
90년 가족이 함께 모여 즐거운 날이다.
02년 지혜롭게 일이 진행되는 날이다.
양띠
43년 소망하던 일이 비로소 이루어진다.
55년 마음이 포근해지니 운수가 대통한다.
67년 성급하게 화를 낼수록 일이 꼬인다.
79년 단합이 잘되지 않는 날이다.
91년 바라던 소원은 오후쯤 가서 풀린다.
03년 다투는 일이 생길 수니 모임은 다른 날로 미룬다.
원숭이띠
32년 짜증 내 일이 마무리되지 않으니 주의한다.
44년 자꾸 재물이 줄어들어 근심이 생긴다.
56년 바라던 일을 성취한다.
68년 문서 운을 오후부터 얻는다.
80년 행운이 현관문에 강하게 비춘다.
92년 중상모략하는 사람이 주변에 있으니 경계해야 한다.
닭띠
33년 근심이 서서히 없어지는 날이다.
45년 막혔던 금전 소식이 오후쯤에 가서 들려온다.
57년 서두르지 말고 안전이 우선이다.
69년 야간 운전을 각별히 조심해야 한다.
81년 약속하고 만나야 할 사람 오늘 만나기 힘든 날이다.
93년 꼬였던 일이 아직은 풀리지 않는다.
개띠
34년 외유내강한 인내심으로 더욱더 빛나는 날이다.
46년 몸살감기로 인하여 고생만 하는 날이다.
58년 모임으로 인하여 지출을 줄여야 한다.
70년 힘들게 얻은 재물이 금방 사라진다.
82년 골목길에서 이륜차를 조심해야 한다.
94년 답답했던 마음이 다시 풀린다.
돼지띠
35년 소지품 분실을 주의해야 한다.
47년 새로운 일에 뛰어들지 않는다.
59년 피곤해지면 제일 먼저 휴식부터 취한다.
71년 짜증을 내면 나중에 더 후회한다.
83년 원하는 것을 못 얻는다.
95년 짜증을 내면 운기가 막힌다.
