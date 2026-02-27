[백운산 오늘의 운세] 2026년 2월 27일

토끼띠

39년 바라던 것을 손에 넣는 때가 아니다.

51년 안락하며 건강한 운이다.

63년 좋은 결과를 나중에 듣게 된다.

75년 운이 별로 없으니 손해만 따르는 날이다.

86년 최선을 다하니 행운이 따라온다.

99년 뜻을 이루는 날이니 마음 안정된다.