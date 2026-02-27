닫기

미 백악관 "김정은과 대화에 조건 없어"...김정은, 조건부 북미관계 개선 의향에 화답

하만주 워싱턴 특파원

승인 : 2026. 02. 27. 06:29

김정은 "핵보유국 지위 존중·적대시 철회 시 관계 개선 가능" 조건부 메시지
백악관 "전제조건 없는 대화에 열려 있어"
3월 말 중국 방문 계기 북미 소통 가능성 주목…사전 접촉 징후 없어
트럼프 김정은
도널드 트럼프 미국 대통령이 2019년 6월 30일 오후 판문점 군사분계선을 넘어 북측으로 걸어갔다 김정은 북한 국무위원장과 함께 되돌아오고 있다./연합
미국 백악관은 26일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령이 집권 1기 때 3차례 만났던 북한 김정은 국무위원장과 "어떤 전제조건 없는 대화를 하는 데 여전히 열려 있다"고 밝혔다.

백악관 관리는 전날 공개된 김정은 위원장의 '조건부 북·미 관계 개선 의향' 발언에 관한 질의에 "트럼프 대통령은 집권 1기 때 북한 지도자 김정은과 한반도를 안정화한 역사적 정상회담을 세 차례 개최했다"고 상기했다.

이어 "미국의 대북정책은 변함이 없다"며 "트럼프 대통령은 여전히 어떤 전제조건 없이 김정은과 대화하는 데 열려 있다"고 강조했다.

김정은은 전날 공개된 제9차 노동당 대회 총화 보고에서 북한의 핵보유국 지위를 인정하고 대북 적대시 정책을 철회할 경우 미국과 관계 개선이 가능하다는 입장을 밝혔다.

그는 20∼21일 열린 당 대회 '사업총화 보고'에서 '최강경 자세'를 대미정책 기조로 견지하겠다고 하면서도 "우리 국가의 현 지위(핵보유국)를 존중하며 대조선 적대시 정책을 철회한다면 우리도 미국과 좋게 지내지 못할 이유가 없다"고 말했다.

트럼프 대통령은 집권 1기 때 2018년 6월 12일 싱가포르, 2019년 2월 27~28일 베트남 하노이에서 김 위원장과 각각 정식 정상회담을 했고, 2019년 6월 30일 판문점에서 만났다.

싱가포르에서 열린 첫 북·미 정상회담에서 양측은 '새로운 북·미 관계 수립', '한반도 평화 체제 구축 노력', '한반도의 완전한 비핵화 노력' 등을 담은 합의문을 도출했지만, 하노이 정상회담에서는 비핵화 조치와 제재 해제를 주고받는 이행 합의를 만들지 못했다. 그 이후 북·미 간의 실질적 비핵화 협상은 중단된 상태다.

외교가는 3월 31일부터 4월 2일까지 진행되는 트럼프 대통령의 중국 방문 계기에 북·미 정상 간의 소통이 모색될 가능성에 주목하고 있다. 다만 현재로서는 미국과 북한 간 사전 접촉의 징후가 없다는 게 워싱턴 외교가의 일반적인 관측이다.
