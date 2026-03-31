중기부 2조 추경 투입…중동 전쟁 뚫고 ‘AI 대전환’

중동발 물류비·환율 폭등 대응…수출 소상공인 5700억 긴급 수혈

스타트업 1.5천억 투입·지역 제조 AI 전환 체질 개선 가속

1 0 중기부 추경 사업 규모와 주요 내용.

정부가 중동 전쟁으로 촉발된 글로벌 공급망 위기와 내수 부진이라는 이중고를 타개하기 위해 2조원 규모의 추가경정예산(추경) 카드를 꺼내 들었다. 이번 예산은 수출 중소기업의 물류 숨통을 틔우고 소상공인의 연쇄 도산을 막는 '방파제' 역할을 하는 동시에 인공지능(AI) 전환을 통한 미래 경쟁력 확보라는 포석까지 담고 있다.중소벤처기업부는 31일 국무회의를 거쳐 확정된 총 1조9374억원 규모의 '2026년도 추경예산안'을 국회에 제출할 예정이라고 밝혔다. 이번 추경은 중동 전쟁 피해 최소화, 소상공인 경영 안정, 청년 창업 촉진, 지역 제조 AI 전환 등 4대 핵심 분야에 집중 투입될 방침이다.가장 시급한 현안은 중동 분쟁에 따른 수출 전선의 이상 기류다. 중기부는 운송 차질과 물류비 상승으로 고통받는 기업들을 위해 수출바우처 1000억원을 긴급 추가 투입하기로 했다. 특히 고환율과 원자재 가격 급등으로 유동성 위기에 빠진 기업을 위해 긴급경영안정자금 2500억원을 추가 공급해 현장의 '돈맥경화'를 속도감 있게 해소할 계획이다.단순한 자금 지원을 넘어 '포스트 중동'을 대비한 시장 다변화 전략도 눈에 띈다. 신시장진출지원자금을 1000억원 확대해 특정 지역에 쏠린 수출 의존도를 낮추고 대체 시장 확보를 독려하는 등 중장기적인 체질 개선을 병행한다.한계 상황에 내몰린 소상공인들을 위한 민생 안전망도 대폭 강화된다. 특별경영안정자금 3200억원을 비롯해 기술보증기금과 신용보증기금에 각각 1000억원씩 출연해 보증 공급의 문턱을 낮춘다. 아울러 '질서 있는 퇴로' 마련을 위해 폐업과 재도전을 돕는 '희망리턴패키지' 예산을 246억원 증액했으며 지역 상권의 자생력을 높이기 위한 전통시장별 맞춤형 마케팅 등 신규 사업도 추진된다.위축된 경제 분위기를 반전시킬 승부수로는 '스타트업(신생 벤처기업) 열풍'을 내세웠다. 창업 인재 육성 플랫폼인 '모두의 창업 프로젝트'에 1550억원을 투입해 아이디어 발굴부터 사업화까지 원스톱으로 지원한다. 여기에 지역 기반 로컬 창업과 딥테크 활성화를 위해 840억원을 편성하고 초기·재도전 기업에 집중 투자하는 1700억원 규모의 모태펀드 출자를 진행해 얼어붙은 투자 심리를 정부가 직접 견인한다는 구상이다.마지막으로 지역 중소기업의 근본적인 체질 개선을 위한 '제조 인공지능 전환(AX)' 선도모델 구축에 750억원을 투입한다. 대·중소기업 상생협력을 기반으로 현장에서 즉시 활용 가능한 AI 전문 인력을 양성하는 신규 사업도 본격적으로 궤도에 오를 전망이다.한성숙 중기부 장관은 "이번 추경은 중동 전쟁이라는 돌발 변수 앞에서 우리 기업들이 무너지지 않도록 지탱하는 버팀목'이자 미래를 향한 도약의 발판이 될 것"이라며 "현장의 절박한 목소리를 반영한 예산인 만큼 국회의 신속한 협조를 당부한다"고 밝혔다.