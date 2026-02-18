바티칸, 트럼프 ‘평화위원회’ 참여 거부 공식화

교황청 국무원장 "국제 위기 관리는 유엔이 맡아야"

가자지구 감독기구 확대 구상에 선 긋기

USA-TRUMP/BOARD-POPE 0 교황 레오 14세(왼쪽)가 2025년 6월 9일(현지시간) 바티칸 성 베드로 대성전에서 열린 교황청 희년 미사 중 피에트로 파롤린 바티칸 국무원장과 대화하고 있다./로이터 연합뉴스

바티칸이 도널드 트럼프 미국 대통령이 추진 중인 '평화위원회(Board of Peace)'에 참여하지 않겠다는 입장을 밝혔다. 국제 분쟁과 위기 대응은 유엔 체계 안에서 이뤄져야 한다는 원칙을 재확인한 것이다.17일(현지시간) 로이터통신에 따르면 교황청 국무원장인 피에트로 파롤린 추기경은 이날 "교황청은 그 특수한 성격상 다른 국가들과는 분명히 다르기 때문에 평화위원회에 참여하지 않을 것"이라고 말했다. 그는 "국제적 차원의 위기 상황은 무엇보다 유엔이 관리해야 한다는 점을 우리는 일관되게 강조해왔다"고 덧붙였다.트럼프 대통령이 제안한 평화위원회는 당초 가자지구의 임시 통치를 감독하기 위한 기구로 구상됐다. 지난해 10월 가자지구 휴전 이후 행정 관리와 재건 문제를 논의하기 위한 목적이었다. 이후 트럼프 대통령은 자신이 의장을 맡는 형태로 위원회를 확대해 글로벌 분쟁까지 다루겠다는 계획을 밝힌 바 있다. 위원회는 19일 워싱턴에서 첫 회의를 열고 가자지구 재건 문제를 논의할 예정이다.미국 출신 최초의 교황인 레오 14세 교황은 지난 1월 위원회 참여 요청을 받았다. 그러나 교황은 국제 정치기구에 직접 참여하는 경우가 드물다. 교황청은 유엔 상임 옵서버 자격을 통해 외교적 역할을 수행해왔다.이탈리아와 유럽연합(EU)은 정식 회원으로 참여하지는 않지만 옵서버 자격으로 회의에 참석할 계획인 것으로 전해졌다. 다만 일부 인권 전문가들은 미국 대통령이 외국 영토의 행정을 감독하는 구조가 식민지적 성격을 띨 수 있다고 비판하고 있으며, 위원회에 팔레스타인 대표가 포함되지 않은 점도 논란이 되고 있다고 로이터는 전했다.