아시아·호주

또 中에서 대형 폭죽 폭발 사고 참극

홍순도 베이징 특파원

승인 : 2026. 02. 18. 22:17

후베이성 이청 판매점에서 발생
12명 사망하는 대형 참사
중국 후베이(湖北)성 샹양(襄陽)시 이청(宜城)에 소재한 한 폭죽 판매점에서 18일 화재와 폭발 사고가 발생해 최소한 12명이 목숨을 잃었다. 지난 15일 주민의 폭죽 사용 부주의로 폭죽 판매점이 폭발하면서 8명이 숨진 장쑤(江蘇)성 롄윈강(連雲港)시 둥하이(東海)에서의 사고에 뒤이은 참극이라고 할 수 있을 듯하다.

clip20260218221507
18일 폭죽 폭발 사고가 발생한 후베이성 샹양시 이청 소재 폭죽 판매점. 이 사고로 12명이 사망했다./신화통신.
관영 신화(新華)통신의 이날 보도에 따르면 사고는 폭발에 따른 전소 면적이 약 50㎡에 이를 정도로 대형이었던 것으로 알려지고 있다. 현지 안전 당국은 정확한 사고 원인과 추가 피해 여부를 조사 중에 있다.

중국에서는 춘제(春節·중국의 설) 기간 액운을 쫓고 복을 기원하는 의미로 폭죽을 터뜨리는 전통이 있다. 이 때문에 명절 기간 화재와 폭발 사고가 빈번해 안전 우려가 제기돼오고는 했다.

중국 응급관리부는 최근 춘제를 맞아 폭죽 사용이 절정에 이르는 시기라면서 매장 인근에서 시범 발사를 하거나 흡연하는 등 위험한 행위를 삼가라고 당부했다. 그러나 사고를 미연에 방지하지는 못하고 있다.

