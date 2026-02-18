“청년이 지방정치 참여할때”… ‘2030 구애’ 공들이는 국힘

국민의힘이 오는 3·1절 새로운 당명을 발표할 계획인 가운데 18일 서울 여의도 중앙당사에 당명 개정과 관련해 '국민의힘' 기존 당명을 지운 조형물이 설치돼 있다. 당명 개정이 완료되면 2020년 9월 출범 이후 제1 보수 정당으로 사용돼 온 '국민의힘'은 역사 속으로 사라지게 된다. /이병화 기자 photolbh@