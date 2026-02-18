닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 외교·통일

“대북무인기 침투 재발 사전 차단”… 재차 고개 숙인 정동영

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260219010005561

글자크기

닫기

목용재 기자

승인 : 2026. 02. 18. 17:54

北 9차 당대회 앞두고 유화 제스처
첫 유감표명 후 김여정 호응에 속도전
'무죄추정'보다 北 신뢰 회복이 우선
정동영 통일부 장관이 18일 정부서울청사 브리핑룸에서 대북 무인기 침투 사건 재발방지대책 발표를 마친 뒤 인사하고 있다. /연합
정동영 통일부 장관은 18일 북한에 두 차례에 걸쳐 머리를 숙였다. 윤석열 정부 당시의 대북 무인기 침투와 이재명 정부 들어서 발생한 민간인 대북 무인기 침투 사건을 각각 언급하며 '깊은 유감'을 두 번에 걸쳐 표명한 것이다.

정 장관은 이날 정부서울청사에서 열린 기자회견에서 윤석열 정부 당시 대북 무인기 침투 사건을 언급하며 "이재명 정부의 통일부 장관으로서 북측에 깊은 유감을 표한다"고 밝힌 뒤 민간 차원의 무인기 침투 사건을 언급하며 "정부는 이를 매우 엄중하게 인식하고 있으며 북측에 공식적인 유감을 표한다"고 재차 밝혔다. 정 장관의 이날 '대북 사과'는 지난 10일 명동성당에서 열린 '민족의 화해와 일치를 위한 미사'에서의 유감 표명 이후 두 번째이기도 하다.

설 연휴 마지막 날 정부 입장이 전격적으로 발표된 것은 "연휴 초 안보관계장관 간담회를 통해 정부의 공식 입장을 표명하기로 결정했다"는 배경이 있었다는 게 정 장관의 설명이다. 그러나 북한의 향후 5년간 굵직한 정책 방향이 발표되는 9차 당대회 일정도 고려됐을 것이란 관측이 나온다. 북한의 당대회는 이르면 이번 주 개막할 것으로 보인다.

민간인 무인기 사건과 관련한 정 장관의 지난 10일 '깊은 유감' 표명에 김여정 노동당 부부장이 일정한 호응을 한 상황에서 정 장관이 연휴 끝자락에 신속히 재발방지책을 제시하면서 또다시 유화적 제스처를 취한 것이다.

특히 민간인 대북 무인기 침투 사건에 대한 본격적인 재판이 시작되지도 않은 시점에서 혐의자들에 대한 '형사처벌'을 언급하는 발표를 한 것도 '북측 심기'를 염두에 둔 것으로 풀이된다.

정 장관은 혐의자들과 관련해 '무죄추정 원칙'을 적용하지 않고 정부가 이 같은 내용을 빠르게 발표했다는 질의에 대해 "빠르다고 생각하지 않는다. 남북 간 무너진 신뢰 회복을 위해 잘못한 일은 신속하게 잘못했다고 인정하고 유감을 표명하는 것이 무너진 신뢰를 회복하는 데 최소한의 조치"라고 했다.

정 장관은 기자회견에서 민간인 3명이 이재명 정부 출범 이후 네 차례에 걸쳐 무인기를 침투시켰고, 이 가운데 2025년 9월과 올해 1월, 두 차례에 걸쳐 무인기가 북측 지역에 추락했다는 군·경 무인기 TF 합동조사 결과를 전하며 무인기 사태의 책임이 한국 측에 있다는 점도 강조했다.

또한 정 장관이 내놓은 재발방지책은 향후 민간차원의 대북 무인기 침투를 법적으로 전면 차단하고 대북 적대 행위를 하지 않겠다는 점에 방점이 찍혔다.

아울러 정 장관은 "향후에는 불필요한 긴장이나 갈등을 조성하거나 상대를 위협하는 적대행위가 일어나지 않도록 현행 법령을 정비하고 접경지역 지자체와 협력을 강화하고 군사적 긴장완화 조치 등을 다각적으로 추진해 나갈 것"이라고 강조했다.
목용재 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기