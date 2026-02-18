[밸류업 인더스트리] ‘대한민국 1호’ 영도조선소, 특허낸 ‘댐 공법’으로 대형선 제작

HJ중공업, 3533억 규모 계약 체결

8000~1만급 TEU '틈새시장' 공략

친환경 기술 활용한 글로벌 확장도

후속기사 원해요

화나요

슬퍼요

좋아요

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지