넷마블 vs 펄어비스 ‘콘솔 신작’ 맞대결… “글로벌 정조준”

0 3월 출시 예정인 넷마블 신작게임 '일곱 개의 대죄: 오리진'대표 이미지. /제공=넷마블



3월 20일에는 펄어비스가 7년 동안 개발해온 '붉은사막'도 정식 서비스를 앞두고 있다. '붉은사막'은 광활한 오픈월드와 사실적인 전투, 콘솔급 그래픽 완성도를 내세운 AAA급 기대작이다. 파이웰 대륙을 배경으로 주인공 '클리프'의 여정을 그리며, 싱글 플레이 중심의 몰입형 서사를 강조했다.









0 3월 출시 예정인 펄어비스 '붉은사막' 대표 이미지. /제공=펄어비스



시장조사업체 클레이트 코퍼레이션에 따르면 글로벌 콘솔 시장 규모는 2024년 562 억 달러(약 82조7000억원)에서 2034년 1127억 달러(약 165조9000억원)까지 성장할 것으로 전망했다. 중장기적으로 두 배 가까운 확대가 예상되는 만큼 안정적인 성장성이 예상된다.



반면 국내 모바일 게임 시장의 성장률은 둔화하는 추세다. 경쟁 심화와 마케팅 비용 증가, 규제 환경 변화 등으로 수익성 확보가 쉽지 않다는 지적이 나온다. 이에 따라 초기 개발 비용이 크더라도, 흥행 시 글로벌 판매를 통해 대규모 매출을 기대할 수 있는 콘솔·PC 패키지 시장으로 눈을 돌리고 있다는 평가다. 이용자 충성도가 높고 콘텐츠 완성도가 곧 브랜드 가치로 이어진다는 점도 주요 요인으로 꼽힌다.



한 업계 관계자는 "국내 대형 게임사들이 글로벌 시장에서 통할 수 있는 AAA급 타이틀 확보에 집중하고 있다"며 "콘솔 진출은 단순한 플랫폼 확대를 넘어 수익 구조와 개발 역량을 재편하는 체질 개선 전략"이라고 말했다.